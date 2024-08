ENQUESTA | Què et sembla la nova ubicació de barraques?

Després de diverses setmanes de desavinences i incertesa sobre la ubicació de les barraques de Festa Major 2024 a Sabadell, finalment s’ha trobat el lloc. La multitudinària activitat es farà a l’aparcament dels FGC de Can Feu-Gràcia, localització que l’Ajuntament descarta valorar.

La Comissió de Festes havia expressat la voluntat de marxar de l’Eix Macià, un entorn que consideren té molts inconvenients. Ara, aquest punt a tocar de l’estació de tren servirà per aplegar els assistents. Què et sembla la nova ubicació? Us agrada l’opció triada?

