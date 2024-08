Moltes raons per conèixer la teva ciutat

Per descobrir coses sorprenents, passejar per llocs agradables i, en definitiva, gaudir d’una bona estona, no cal anar gaire lluny. En aquesta època en què sembla que és millor marxar tan lluny com es pugui i que si no ho comparteixes a Instagram no ets ningú, està bé tenir en compte que a quatre passes de casa nostra (en alguns casos, literalment), tenim espais excel·lents que ens farien quedar embadalits si els trobéssim en altres llocs.

I si teniu vacances a l’estiu, amb un ritme més relaxat, es poden visitar tots aquests llocs d’una manera més tranquil·la i agradable. Veure’ls amb uns altres ulls, en definitiva. Ho tenim clar perquè d’exemples n’hi ha diversos: l’entorn del rodal, el torrent de Colobrers i el santuari de la Salut, el parc de Catalunya, el Ripoll i la Bassa, la Torre de l’Aigua o passejar per la Rambla, el Passeig i l’Eix Macià són algunes propostes, que es complementen amb idees com la ruta industrial per conèixer les xemeneies que encara es conserven i la ruta modernista, entre altres que es poden fer.

Llocs que segurament tots els sabadellencs coneixen, però que potser no han visitat en tots els casos. I, tant si és perquè us ve de gust com perquè plou o us heu de quedar a casa, encara que sigui l’estiu, podeu jugar al quinto –per anar fent boca de cara a Nadal– o a altres jocs de taula d’arrel sabadellenca. Si bé el mes d’agost les propostes en equipaments culturals escassegen, sortint al carrer podeu trobar molts llocs per visitar i descobrir Sabadell, pas a pas, al vostre ritme, o bé sigui caminant o amb bicicleta, per exemple. Això sí, sempre que les obres i el temps ho permetin. En l’edició d’avui, entre les propostes dels lectors i les nostres hem proposat 10 racons, però ben segur que n’hi ha més i, alguns, són els vostres racons secrets i més especials, segurament. Gaudim-los tots, cadascú a la seva manera, sempre amb respecte i civisme.