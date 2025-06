El Banc Sabadell diu als accionistes que hi ha una "possibilitat molt alta" que el BBVA "desisteixi" de l'opa

Oliu creu que és "important" analitzar si hi ha alguna oferta "que valgui la pena" per TSB

El Banc Sabadell creu que hi ha una "possibilitat molt alta" que el BBVA "desisteixi" de l'opa. Així ho han defensat els directius del banc aquest dimarts en una trobada amb els accionistes, on els han informat de la situació en què es troba l'oferta plantejada pel banc basc. El president del Sabadell, Josep Oliu, també ha parlat sobre les ofertes que han rebut per la filial TSB i ha defensat que és "important" analitzar "amb professionalitat" si n'hi ha alguna "que valgui la pena". El directiu ha assegurat que això és "compatible" amb l'opa i, en cas que n'hi hagi, s'ha compromès a convocar una junta general d'accionistes per plantejar-la. Oliu ha pronosticat que el Consell de Ministres dirà la seva sobre l'opa el pròxim dimarts 24.

El president del Sabadell ha qualificat l'opa com una "història televisiva" en la que ha assegurat que hi ha "tres capítols per acabar". "Un és que dirà el govern, l'altre el BBVA i què passarà amb aquest tema de TSB", ha descrit. Un cop resolt tot això, és quan s'obrirà el període d'acceptació, que ha vaticinat que serà al setembre. "El ball encara no ha començat", ha comparat.

Oliu ha donat per fet que el BBVA millorarà l'oferta. "Aquesta no és l'oferta que sortirà", ha dit el directiu als accionistes que omplien l'auditori de la seu del Sabadell a Sant Cugat. "Aquestes no són probablement les condicions finals de l'opa, encara que el president del BBVA hagi dit que no canviarà el valor de la mateixa", ha insistit. En qualsevol cas, ha reiterat que tal com està plantejada actualment "està descarrilada". "Acceptar duros a quatre pessetes, no acaba de ser bo", ha afirmat.

A la trobada, que s'ha retransmès en línia, s'hi han connectat uns 1.500 accionistes, que han formulat una seixantena de preguntes. El conseller delegat del Sabadell, César González-Bueno, n'ha respost diverses i ha remarcat que el preu actual que ofereix el BBVA "s'ha quedat absolutament curt". "A aquest preu no té sentit", ha asseverat. Segons el conseller delegat, l'operació "no té pinta de sortir".

Preguntat per l'opinió que els traslladen els accionistes institucionals, González-Bueno ha assegurat que aquests han tingut un "gir" a mesura que ha anat avançant l'operació. "En un principi [l'opa] els semblava una bona idea, perquè suposava una gran reducció de costos", ha explicat. "Ara el que ens diuen és que els problemes d'execució són descomunals, i que hi ha riscos", ha afegit.

Després de tot, els directius han insistit a dir que el banc vallesà està "en una bona situació" i han contraposat el seu projecte en solitari amb el del BBVA. "El projecte de creació de valor encara no ha acabat, estem molt a prop d'aquell màxim històric de les nostres accions", ha dit Oliu. "La decisió d'anar o no a l'opa és una decisió de vendre accions d'un projecte determinat domèstic i comprar-ne d'un projecte internacional, on hi ha uns riscos molt diferents", ha sentenciat el president del Sabadell.

El Sabadell ha fet la trobada amb els accionistes dies abans que el govern espanyol decideixi si imposa més condicions. El límit perquè l'Executiu digui la seva venç el pròxim divendres 27 de juny.