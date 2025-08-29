El BBVA ajusta l’oferta per l'opa al Banc Sabadell

El BBVA ha ajustat l'oferta pel Banc Sabadell després que aquest últim hagi retribuït els seus accionistes amb 370 milions. El banc basc ha comunicat que com a conseqüència del dividend repartit, ajusta la contraprestació que rebrien els accionistes, oferint una acció per cada 5,5483 d'ordinàries, a més de 0,70 euros en metàl·lic. Aquest ajust, continua el BBVA, té com a objectiu mantenir equivalents les condicions econòmiques de l'opa després del pagament de dividends per part del Banc Sabadell.
Aquest mateix divendres, els accionistes del Banc Sabadell han cobrat set cèntims bruts per acció a compte dels resultats del 2025. L'entitat d'origen vallesà ha repartit uns 370 milions d'euros en dividends, que arriben en plena recta final de l'opa del BBVA.
Aquest primer pagament forma part d'un total de 1.300 milions d'euros que aniran a càrrec de l'exercici actual. El segon es preveu pel 29 de desembre, i un altre de complementari es pagarà el març o abril del 2026, així com el repartiment de l'excés de capital.
L'opa s'ha anat dilatant en el temps. Ara ja és gairebé segur que anirà més enllà del setembre. Un cop el BBVA lliuri el seu full explicatiu a la CNMV, s'obriria el termini d'acceptació, que pot allargar-se fins a 70 dies. Aquest sí que serà el moment definitiu, quan els accionistes, ja amb tota la informació a la mà i tornats de vacances, hauran de decidir. De moment, si el BBVA no canvia de posició, es requerirà el 49,3% (50,01% del vot efectiu) de les accions per considerar l'opa -que ha comptat amb el rebuig del teixit empresarial català i d'entrebancs del govern espanyol, mal vistos per part de les institucions europees- com a vencedora en una pugna que ara ja és judicial.