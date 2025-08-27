El Banc Sabadell té previst abonar aquest divendres, 29 d’agost, el primer pagament del dividend ordinari a compte dels resultats del primer semestre de 2025. L’import fixat és de 7 cèntims d’euros bruts per acció.
Aquest serà el primer pagament, al qual el banc va anunciar que donaria continuïtat amb un segon abonament el 29 de desembre i un altre dividend complementari al març o abril de l’any que ve –després de la Junta General d’Accionistes–, a més del repartiment de l’excés de capital. En total, el pagament del dividend del 29 d’agost suposa un desemborsament de 370,1 milions d’euros, el 37% dels beneficis obteninguts durant el primer semestre d’aquest any.
De gener a juny, el Sabadell va registrar un benefici de 975 milions d’euros. El Pla Estratègic 2025-2027 de l’entitat preveu remunerar els seus accionistes amb 6.300 milions d’euros en aquests tres anys, la qual cosa suposa repartir més d’un 40% del valor actual del banc en borsa, inclòs el dividend extraordinari per la venda del TSB que és el previst per desembre amb un import total d’uns 2.500 milions d’euros.
Paral·lelament, l’entitat té en marxa un programa de recompra d’accions per un total de 1.002 milions d’euros, del qual ja ha executat un 85%. Aquest programa té com a objectiu reduir el capital social de Banc Sabadell mitjançant l’amortització de les accions pròpies recomprades, cosa que fa que cada accionista sigui propietari d’un percentatge més gran del banc i, per tant, tingui dret a percebre una part superior dels beneficis. D’aquesta manera, i per tercera vegada, el BBVA haurà de tornar a ajustar el preu de l’oferta per l’opa al Sabadell. Així, l’entitat presidida per Carlos Torres passarà d’oferir una acció del BBVA més 70 cèntims d’euro per cada 5,3456 accions del Banc Sabadell, a oferir un títol de nova emissió del banc comprador més els 70 cèntims d’euros per cada 5,5483 títols del banc presidit per Josep Oliu.