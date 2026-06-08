Arnau Casabon, nou entrenador del CN Sabadell de futbol sala

Relleu a la banqueta del futbol sala del Club Natació. Jordi Marín, després de l'eliminació en la primera ronda del play-off d'ascens a Segona, va anunciar que no continuaria al capdavant de l'equip la pròxima temporada. Ara, la secció ha anunciat qui serà el seu recanvi a la banqueta amb una figura sobradament coneguda que dona una passa endavant. Arnau Casabon, fins ara director esportiu i entrenador del juvenil de Nacional, serà l'entrenador per a la temporada 26-27.
Casabon té una àmplia trajectòria al CNS, primer com a jugador i, en els últims temps, fent feina en els despatxos del carrer dels Montcada amb la confecció de la plantilla. També va dirigir el primer equip de forma circumstancial al tram final de la 21-22, substituint Borja Burgos a Segona B i assolint la permanència a la categoria en les últimes jornades. En les darreres temporades ha aconseguit mantenir el juvenil a la màxima categoria estatal, amb relativa solvència, i amb molts jugadors fent el salt des de la base. La presència del sabadellenc al capdavant de l'equip referma precisament aquesta intenció de tenir el màxim nombre de jugadors formats al Club.
De moment, la secció ha anunciat quatre renovacions molt en la línia d'aquesta idea. Tres dels puntals de la bona temporada de l'equip continuaran en la 26-27: Juanfran Hervás, Alex Llamas i German Escudero, peces clau en el segon lloc en lliga d'enguany. També es mantindrà en la plantilla el jove Alex Carmona. D'altra banda, el Club ha confirmat les baixes de Marc Pérez, Aleix Molist i David Estévez. Un repte important per a Casabon que té el llistó molt alt després dels dos play-offs consecutius que va aconseguir l'equip amb Marín al capdavant.