El CE Sabadell tanca la trilogia d'enfrontaments a Andalusia amb un 'partit trampa'

El segon classificat, i colíder del grup, visita el camp del dinovè, que encara no ha guanyat. Sobre el paper, en la majoria de les competicions, el duel del diumenge a les 12 h es presentaria com a desigualat. Però a la Primera Federació, i més encara en aquest grup 2, la realitat no es pot allunyar més dels pronòstics. El Centre d’Esports s’enfronta a un Antequera amb urgències en un partit que des del club no volen catalogar com a ‘trampa’, en el tercer desplaçament a terres andaluses consecutiu. “Anem al camp d’un equip que l’any passat va lluitar fins al final per pujar a Segona. Som nosaltres els nouvinguts a la categoria. Estem a la jornada 5 i tots tenim urgències perquè volem aconseguir els punts. Serà un partit molt exigent”, assegura Ferran Costa.
Els malaguenys arribaran al duel després d’empatar contra el Juventud Torremolinos, tot i jugar cinquanta minuts en superioritat numèrica i avançar-se en el marcador. Aquesta mala dinàmica d’inici pot jugar una mala passada als locals davant la necessitat de trobar el triomf. “No sé si estan més nerviosos o menys perquè no he parlat amb ells, però em preocupa poc. Vull que fem el nostre partit, entenent també els contextos que ens trobarem en cada moment”, afirma el tècnic arlequinat. I del ‘drama’ d’uns, a l’alegria dels altres. L’inici de competició del Sabadell ha estat molt positiu, però des del cos tècnic tenen clar que això tot just comença i cal tocar de peus a terra. “Que la gent estigui contenta és un motiu d’orgull, però no ens ha de desviar de la nostra línia de feina. Els pensaments no t’apropen a guanyar, ho fa la feina, i l’únic que m’interessa és que el dia a dia continuï sent el millor possible”, apunta.
Per al duel, Costa no podrà comptar encara amb Kaiser, que complirà el seu segon partit de sanció. El de Castelldefels ha confirmat que el tornarà a substituir Carlos García després del seu bon rendiment davant del Villarreal. Tampoc estaran Genar Fornés i un Jan Molina que ja comença a treballar amb el grup. “Ha fet alguns exercicis amb l’equip aquesta setmana, però hem de ser molt prudents”. En canvi, tornarà a estar disponible Sergio Cortés, després de la doble groga a Algesires, i serà dubte fins al final David Astals, que va patir un fort cop a les costelles davant del Cartagena i va demanar el canvi el dissabte passat. “No té lesió, però dependrà de la seva tolerància al dolor”, afirma.
Al davant estarà un Antequera que, malgrat que encara no ha aconseguit cap triomf, ha empatat els dos últims enfrontaments a fora de casa i ha competit bé davant de grans rivals de la categoria com Cartagena o Ibiza. Els d'Abel Gómez són, juntament amb el Betis Deportivo, els únics que no han guanyat. La temporada passada van ser cinquens i van acabar eliminats en el play-off d'ascens davant de la Ponferradina a la primera ronda. Ara, busquen alçar el vol en el primer enfrontament de la història entre els dos equips.