Què tenen en comú el CE Sabadell i el Bayern de Múnic?

Amb el triomf en l'eliminatòria de Copa del Rei al camp del Poblense (1-2), el Centre d'Esports continua invicte en competició oficial aquesta temporada. Ja són deu partits, nou de lliga i un de Copa, sense conèixer la derrota per un conjunt, el de Ferran Costa, que s'està colant en rànquings i estadístiques amb alguns dels millors equips d'Europa. A Sa Pobla es va trencar la ratxa d'imbatibilitat, però amb la genialitat de Javi López-Pinto es manté entre els conjunts del continent que no han perdut. De fet, just abans de l'enfrontament en la competició del K.O., el web especialitzat Transfermarkt va fer una anàlisi dels pocs clubs que continuen sense perdre en aquest punt de temporada en les tres primeres categories de les deu lligues més importants del continent. Les eliminacions en Copa del belga SK Beveren i el neerlandès ADO Den Haag van reduir la llista a només sis equips.
Qui encapçala aquest rànquing és el Bayern de Múnic. El gegant alemany acumula tretze enfrontaments, en l'inici de temporada, no només sense caure, sinó que guanyant-los tots amb una dinàmica espectacular. Amb dotze partits invicte, el Royal Union Tubize-Braine, de la tercera categoria belga, i l'Ascoli, la Serie C italiana, se situen en el segon esglaó d'aquesta honorífica classificació en què poques vegades hem vist al conjunt arlequinat.
Per darrere, tanquen la llista d'invictes, amb onze partits sense perdre, el Beerschot, de la categoria de plata del futbol belga, i el Erzurumspor FK, de la segona divisió turca. En el futbol espanyol, des de fa un parell de setmanes, el CE Sabadell és l'únic equip que manté aquest honor amb deu enfrontaments: quatre victòries i sis empats entre Primera Federació i Copa del Rei. Comptant la pretemporada, són gairebé una vintena de duels des que Ferran Costa va agafar l'equip. En algun moment acabarà la ratxa, però el conjunt arlequinat pot dir que està entre els millors equips d'Europa, com a mínim estadísticament. Dissabte, nova prova davant del Juventud Torremolinos.