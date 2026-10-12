Ferran Costa: "Al futbol, cal estar preparat per qualsevol tipus de partit. Estic molt satisfet amb la mentalitat de l'equip"

El Centre d'Esports va estrenar el caseller de les victòries fora de casa amb una actuació molt coral. Els arlequinats van saber-se adaptar a les fases d'un partit boig, que va acabar amb un triomf èpic amb doblet d'Ángel Baena, quan l'equip ja feia una bona estona que estava amb deu homes. "Estic molt content per la mentalitat de l'equip. Hem jugat molts partits dins del mateix partit i ens hem pogut adaptar al que requeria cada moment. Hem sortit molt bé, i també es veu amb els canvis que han fet des de l'altra banqueta al minut 33, demostra que ells també tenien la sensació que estàvem sent superiors. L'acció del seu gol, l'hem de defensar millor, és evitable. En aquesta categoria quan t'equivoques t'ho fan pagar, però valoro molt positivament que l'equip s'hagi refet del cop per continuar", deia Ferran Costa després del duel.
Tot plegat en un duel que també va anar carregat de polèmica, sobretot amb dues accions molt clares. La primera, un penal per mans de Carlos Hernández que la col·legiada Olatz Rivera va assenyalar, però que va anul·lar posteriorment a instàncies del VAR. La segona, la groga que va suposar l'expulsió d'Edgar González al minut 55, en una jugada que no era ni falta, i que va condicionar la resta del duel. "Al futbol cal estar preparat per tot i per qualsevol partit que es doni. Això és un joc d'encerts i errors, i dos errors, que no han estat nostres, ens han condicionat molt. Tot i això, ens hem sobreposat, com a unitat i amb una gran mentalitat. Sabíem que ho hauríem de deixar tot per guanyar i així ho hem fet. Molt satisfet amb la feina de l'equip", afirmava el tècnic.
"El penal és clar. És una acció determinant en el partit i crec que l'haurien d'haver assenyalat. Després, haver de jugar 36 minuts amb un home menys per la jugada de la segona groga, no es correspon amb el que ha passat. Considero que és una gran àrbitra (Olatz Rivera), però som persones i ens equivoquem, jo el primer, però és evident que hem hagut de treballar una mica més per sumar", afegia Costa, recalcant la bona feina del seu equip per entendre cada context i acabar trobant el premi en forma de victòria.
En l'apartat físic, Miki Codina va haver de ser substituït al descans i diversos futbolistes es troben en una llista de baixes que, dissabte, van completar Pipa, pel virus que ha afectat la plantilla aquesta setmana, i també López-Pinto, que podria tenir una lesió al bessó. "Nosaltres sabem que hem d'anar al límit per poder competir, i les lesions formen part d'una temporada. Prefereixo tenir lesions per portar tothom al 200% que no per fer el dropo. Naturalitat, quan falti un jugarà un altre i anem tots cap al repte dels 50 punts", apuntava Ferran Costa, que tampoc podrà comptar amb Edgar per al duel del pròxim diumenge a Burgos. "Jugarà un altre i ho farà molt bé. Contra l'Almería tampoc va estar i vam deixar la porteria a zero, no és un mal punt de partida", deia. Un triomf treballat d'un Sabadell que es manté a la zona alta de la taula de la Hypermotion una setmana més.