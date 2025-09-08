David de la Cruz encara l'última setmana de La Vuelta amb un company d'equip en la lluita pel lideratge

Completada la segona jornada de descans per als corredors de La Vuelta del 2025, aquest dilluns, i un cop finalitzada la quinzena etapa, els participants d’enguany en la ronda espanyola ja encaren l’última setmana de competició amb tot per decidir. El gran favorit, de moment, està fent els deures: Jonas Vingegaard lidera la classificació general amb 48 segons de marge respecte a Joao Almeida. Per darrere, a 2:38, es troba Tom Pidcock, company d’equip de David de la Cruz, que ocupa actualment la 85a posició amb un temps total de 59h 41’ 46’’.
El sabadellenc està jugant un paper important en la bona classificació del britànic, fent de bregador i ajudant el líder del Q36.5 en el desenvolupament de la cursa. Fins ara, De la Cruz ha estat en el grup capdavanter en diverses de les etapes, però no ha aconseguit mantenir-se en el tram final a part alta. Amb Pidcock encara amb opcions de guanyar, les últimes proves seran decisives.
D’altra banda, aquest cap de setmana, un altre ciclista sabadellenc, en aquest cas Raúl Rota, va finalitzar en la segona posició del Gran Premi Jornal de Notícies, a Portugal. Rota es va quedar a 42 segons del campió, Nicolás Tivani, qui va dominar amb mà de ferro la prova, imposant-se en quatre de les nou etapes. El sabadellenc va aconseguir el triomf d’etapa en la sisena, i també va signar diversos segons llocs que el van situar finalment en el segon esglaó del calaix a la finalització de la ronda.