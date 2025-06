L’OAR Gràcia presenta la seva nova plantilla

Temporada de canvis a l’OAR Gràcia, tant en la disciplina reina del club, l’handbol, com en la que va néixer fa relativament pocs anys, el futbol. El dimecres passat a la tarda, el club gracienc va celebrar la presentació oficial dels entrenadors dels primers equips d’handbol i dels coordinadors esportius de la pròxima temporada 2025-2026, que comptarà amb alguns canvis. "La intenció continua sent ocupar els llocs capdavanters tant a la divisió femenina com a la masculina", comenta Salvador Gomis, president de l'entitat.

Xavi Vilella i Pol Ibañez, nou cos tècnic del primer equip femení

David Chao

Respecte a l’handbol, hi ha una rentada de cara absoluta al cos tècnic femení, arran de la decisió de Carol Carmona i Toni Puntos de deixar el cos tècnic una vegada va finalitzar aquesta temporada, i es disposarà de Pol Ibáñez i Xavi Vilella perquè ocupin la direcció del conjunt femení, que disputarà la categoria Plata després d’haver de renunciar la Divisió d’Honor d’Or per una qüestió econòmica, substituint, respectivament, els dos responsables de la temporada passada. "Volem replantejar el projecte i fer una planificació a mitjà termini i lluitar per estar competint per dalt", ha comentat el nou tècnic del femení, entusiasmat.

Lluís Marrugat i Pere Ayats, cos tècnic del primer equip masculí

David Chao

En relació amb l’handbol masculí, l’estructura serà la mateixa que la d’aquest any: Pere Ayats i Lluís Marrugat estaran al capdavant del primer equip, que disputarà a la Primera Nacional. "No serà un any de portar jugadors de fora. Creiem que la base que té el club pot donar bagatge nacional per molts anys i volem apostar per ells", ha apuntat Ayats. A més, la direcció tècnica femenina la continuarà gestionant Xavi Vilella; la formativa, Ignasi Admella, que "no vol objectius, sinó créixer a poc a poc des de la base"; mentre que a la masculina hi ha un canvi i l’encarregat serà Óscar López, qui també s'incorporarà a la gerència del club. "Volem ajudar des dels equips de la base fins als primers equips, tant masculí com femení", ha apuntat.

Óscar López, Ignasi Admella, Salvador Gomis i Xavi Vilella

David Chao

Impuls a la secció del futbol

La direcció del futbol i el futbol sala serà la mateixa que aquesta temporada passada, però sí que hi haurà un impuls en termes de competició. Sergio Gómez continuarà sent el director esportiu general i el coordinador de futbol sala, així com Robert Hernández serà el coordinador general de futbol.

En aquest sentit, l’estructura no varia, però es vol ampliar la part esportiva: “Tenim vuit equips de futbol sala i volem ampliar a vuit els equips de futbol 7 i 11. A més, fem una crida a prebenjamins i benjamins, perquè tenim intenció de crear-ne un de cada”, explica Gómez. Fins al pròxim 25 de juliol hi haurà el campus de futbol de l’OAR Gràcia “i les portes estan obertes a tothom”, ja que, com assegura el director esportiu, “pretenem ampliar la secció de futbol de 3 a 8 equips”. A més, per primera vegada hi haurà un equip que competirà a la categoria sénior.