El CE Sabadell es juga tota la temporada en un partit

A noranta (o cent vint) minuts de tancar una temporada d’alts i baixos entre llàgrimes d’emoció o de tristesa. El Centre d’Esports es juga l’objectiu de tot l’any a un últim partit aquest diumenge (19 h). Una final de finals a La Condomina de l’UCAM Murcia. “No he fugit de la paraula final perquè no m’agradi sinó perquè, realment, de finals n’hi ha molt poques. L’única que jugarem aquesta temporada, ara sí, serà el diumenge. Quan acabi el partit ja no hi haurà res més. Som conscients que haurem de fer el millor partit de la temporada si volem marxar amb l’objectiu complert”, afirma David Movilla.

Els arlequinats arribaran al duel amb el petit avantatge obtingut en l’anada, però amb ambició i sense especulació malgrat el 2-1 del diumenge passat a la Nova Creu Alta. “L’ambició es mostra dins del camp. El missatge no serà diferent del que teníem quan vam anar a València en l’última jornada de lliga. Lògicament, el resultat final pot diferir. Però a Paterna ens valia un empat i vam anar a guanyar i ara, a Múrcia, anirem amb la mateixa intenció”, admet. No estarà el sancionat Miquel Ustrell i seran dubte fins al final ‘Tiko’ Iniesta i Ryan Bakayoko. L'extrem murcià ja s'ha entrenat amb el grup, mentre que el davanter francès no està del tot descartat malgrat que es va retirar lesionat abans del descans de l'últim duel.

L'enfrontament, això sí, serà força diferent del viscut fa set dies a l’estadi creualtenc. L’UCAM és un dels millors locals de la categoria i, a més, està obligat a guanyar per assolir l’objectiu. “Haurem de fer una gran feina defensiva perquè tenen molt potencial. Estan molt ben dirigits, tenen jugadors amb experiència i que saben què és pujar de categoria. Si volem aconseguir l’objectiu haurem de marcar segur. Això és un joc d'oposició i segur que ens plantegen un partit molt complicat”, analitza Movilla.

En qualsevol cas, una final entre finals i un duel que marcarà la valoració de la temporada, i també el futur immediat del club. L’ascens a Primera Federació es troba a només una passa, però s’ha de donar. Tots els alts i baixos, les situacions límit i les vivències de l’any es redueixen ara a un últim partit. “Ens ha de servir tot el que hem viscut per arribar fins aquí. Els jugadors estan responsabilitzats i conscients del que està en joc. Necessitem posar el focus i energia en el partit del diumenge. No ens podem desviar ni un 1% d’aquest focus perquè pot ser diferencial entre assolir l’objectiu o no”.

Precedents

Curiosament, ambdós equips només s'han enfrontat en una ocasió a l'escenari del diumenge. El resultat, de repetir-se, propiciaria l'ascens del Centre d'Esports. Aquell precedent va ser en la temporada 21-22 a Primera Federació. Els murcians es van avançar a través de Sergio Moyita, però Jacobo González, de penal, va rescatar un punt per als homes de Pedro Munitis. No obstant això, no és l'única ocasió que el conjunt arlequinat ha jugat a La Condomina. Quan encara era la casa del Real Murcia, el Sabadell havia disputat fins a 27 partits amb un balanç de set victòries, cinc empats i quinze derrotes. Ara, pot marcar una pàgina en la història del club sabadellenc.