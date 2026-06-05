Aniol Riba publica ‘Olor de diumenge’

El cap de setmana d’Aniol Riba és de dies lents, vermuts al sol, cuina de xup-xup, una bona sobretaula, amics, família, anar en bici i fer excursions. Així ho expressa a aquesta oda que és Olor de diumenge, la primera cançó que publica sota el seu nom –i no amb el projecte de música familiar Bubet– en molt temps. "Si la vida són dos dies, que em pilli en cap de setmana", proclama.
Olor de diumenge és una cançó que feia molts anys que tenia escrita i que ara publica amb la producció de Pau Mas, amb qui els uneixen “molts diumenges i una bona amistat”. El tema, explica, parla “d’aquells dies que desitjaries que fossin eterns per centrar els teus esforços en ser feliç i fer feliços als que t’envolten”.
Però Bubet no s’atura. De fet, ben aviat publicarà una versió anomenada Gegant del pis. En aquesta rumba, el nostre protagonista comparteix pis amb un munt de persones i ha de dormir en una gandula i “salvarà Barcelona” gràcies a un bastó i una coreografia que té missatge amagat.