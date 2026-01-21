Mor l'escriptora i dramaturga Anna Fité Salvans, ànima cultural de Sabadell

L'escriptora, guionista, periodista, dramaturga i dinamitzadora cultural Anna Fité Salvans ha mort als 67 anys. Fité és autora de desenes de llibres de literatura infantil i juvenil, obres de teatre, espectacles per a públic familiar i cantates. És la creadora de desenes de personatges literaris que han emocionat infants i joves amb les seves aventures, sempre plenes de valors.
Va obtenir diferents premis i reconeixements al llarg de la seva trajectòria professional, entre els quals el Premi Emili Teixidor el 2021 per El concert més animal. Juntament amb dos peluixos del llibre, la gallina Fina i el Mico Petit, va fer una gira estatal per explicar els contes del llibre a escoles, llibreries i aules hospitalàries. Alguns dels seus llibres més recents van ser Sopa de menta amb picarols (Galera) i Humans al meu jardí (La Galera).
Va començar escrivint obres de teatre juvenil a Joventut de la Faràndula, on va ser una de les impulsores del Taller de Teatre Infantil convençuda del poder pedagògic de les arts escèniques. Durant 20 anys va formar part de l'entitat, on va ser part de la junta directiva. Amb el Moviment Rialles, avui anomenat Xarxa, va organitzar durant una dècada la Marató de Contes solidaris al Teatre Romea i al Teatre Nacional de Catalunya, a més de col·laborar amb diferents companyies.
Fité també va ser durant 10 anys periodista cultural de Diari de Sabadell, on va ser encarregada seccions de gastronomia i d'entitats i on sobretot escrivia sobre arts escèniques. Com a guionista, va treballar a sèries mítiques de TV3 com El cor de la ciutat, Nissaga de poder, Ventdelpla i Laberint d'ombres. També a Barri Sèsam, Los Lunnis i Leonart, de Televisió Espanyola. Abans, havia treballat amb diferents productores que oferien reportatges per a televisió i vídeos didàctics. Va ser presidenta de Guionistes Associats de Catalunya (de 2004 a 2006) i patrona des de 2011 de la Fundació Cavall Fort.