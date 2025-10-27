La Fundació Antoni de Montpalau exposa a Valladolid la col·lecció més completa de David Delfín

El museu d’art contemporani Patio Herreriano, a Valladolid, acollirà entre el 30 d’octubre i l’11 de gener una exposició dedicada al dissenyador David Delfín amb 180 peces, entre vestits, samarretes, sabates i objectes que cedirà per a l’ocasió la sabadellenca Fundació Antoni de Montpalau.
L’exposició inclou peces icòniques de Delfín, mort el 2017 a causa d’un càncer cerebral. La mostra ocuparà tres sales del claustre renaixentista del Patio, mig miler de metres quadrats per simbolitzar la immensa majoria de col·leccions que el dissenyador va portar a desfilades des de 2002 fins al 2016. Hi haurà també mostres de les col·laboracions que Delfín va fer amb tota mena de reconegudes marques, com Coca-Cola, Converse, Planeta i Cafés Candela, a més de discos dissenyats gràficament per artistes com Miguel Bosé.
Sota el títol David Delfín, en trànsito, aquest projecte liderat per Josep Casamartina i Parassols i Ismael Núñez Muñoz, de la Montpalau, acompanyarà l’estrena del documental David Delfín. Muestra tu herida, produït per RTVE i dirigit per César Vallejo de Castro, Ángela Gallardo Bernal i Rafael Muñoz Rodríguez.
La Fundació atresora el fons més important de David Delfín i de la marca. L’entitat sabadellenca, pendent de residir a l’anunciat Sabadell Centre de Cultura, a la plaça del Gas, posseeix la col·lecció de moda més important de l’Estat, tal com ressalta el Patio Herreriano per anunciar la mostra.