Els ànecs de la Creu Alta s'instal·len en una comunitat de veïns: "Benestar Animal no hi pensa fer res?"

Nou capítol dels protagonistes de les darreres setmanes a la Creu Alta. La parella d'ànecs de coll verd batejats popularment com a Bimbo i Lola, que campen lliurement pel barri com si fos casa seva, s'han instal·lat en una comunitat del carrer d'Agricultura. Els veïns asseguren que no saben què fer-ne. "Queda molt maco tenir ànecs al Parc Catalunya, però algú se n'ha de fer càrrec si no hi volen viure, no? Com pot ser que Benestar Animal de l'Ajuntament no faci res? És una vergonya", s'indigna la Cristina, una de les veïnes del bloc de pisos que ha sumat els animals com a nous inquilins.

Entre els veïns de la comunitat del carrer Agricultura, hi ha gossos. És un motiu més per patir per la integritat del Bimbo i la Lola, que en els darrers dies han estat l'objectiu de joves brètols que els empaitaven pel carrer. "Des de Benestar Animal ens diuen que busquen un lloc on sentir-se tranquil·les per aparellar-se, però la realitat és que corren el perill d'acabar aixefats per una roda de cotxe", insisteix la Cristina.

Una altra circumstància que molt probablement trasbalsarà els dos animals és que aquest cap de setmana se celebrarà la Festa Major de la Creu Alta. Els veïns temen que, enmig de la festa nocturna, algú cometi una animalada.