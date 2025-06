VÍDEO | Creix el neguit pels dos ànecs de la Creu Alta: "Alguns els han volgut fer fora a puntades"

El benestar dels dos ànecs que s'han instal·lat des de fa tres setmanes als carrers de la Creu Alta s'ha convertit pràcticament en una qüestió d'estat al barri. Els animals han esdevingut una espècie d'atracció per a molts transeünts que observen amb perplexitat la seva presència inalterable des de fa dies entre els carrers de Sant Isidre i l'Agricultura. Alguns, amb poc respecte per a les bèsties. "El problema és sobretot a la nit", alerta l'Ángel, resident de la zona.

Els veïns adverteixen que durant el passat cap de setmana s'han viscut situacions que han posat en perill la parella i demanen als responsables actuar per traslladar-los a un entorn més segur. "Dissabte a la nit, un grup de joves va estar empaitant els dos ànecs i atemorint-los. Els volien fer fora a puntades. Hem trucat diverses vegades a la Policia Municipal, però la resposta sempre és la mateixa: viuen en llibertat, tenen ales i poden volar per marxar quan vulguin", lamenten les veus.

Tot i l'expectació generada, l'Ajuntament manté la seva postura. Els ànecs de coll verd, així com la majoria d'aus, estan en mesos d'aparellament i remarquen que cal respectar el seu espai. "Les aus busquen un lloc on sentir-se tranquil·les per portar a terme l'aparellament i, finalment, niar per encubar els ous". Així, des del consistori consideren que si els porten a un altre indret, "acabarien tornant al mateix lloc".

Els arguments, però, no convencen una part del veïnat, que apunta a la brutícia generada i el risc que pateixen els ànecs en un entorn tan transitat per persones i altres animals de companyia que hi passegen. En poca estona en l'emplaçament es veuen diverses de persones que s'aturen per fer fotos o observar-los. "S'ha convertit en casa seva i s'han familiaritzat totalment amb els humans", manifesten els presents.

Mentrestant, des d'establiments pròxims s'han implicat per garantir la seva supervivència. Alguns, fins i tot, apunten amb certa ironia la possibilitat de fer un crowdfunding per comprar una piscina petita i omplir-la d'aigua. "No sabem si és legal tenir-la en ple carrer, però són animals que necessiten estar hidratats. Moltes vegades acaben entrant en una comunitat propera amb piscina", expliquen els testimonis que estan fent un seguiment diari. "Cada dia els posem aigua i enciam", diu una de les treballadores del Bar Sant Isidre. També vetllen per la seva integritat des de l'espai d'estètica Marta Martí, on conviuen amb la parella a les portes del local. "Els hem batejat com a Bimbo i Lola", confessa amb humor una de les responsables.

L'estampa és gairebé insòlita, amb escenes que es repeteixen. "Cada dia venen altres mascles del parc de Catalunya per fecundar la femella", diuen. Després de 21 dies, els animals han fet de l'asfalt el seu hàbitat, mentre els residents de la zona miren amb preocupació el seu futur immediat. "Si encuben els ous, després hi haurà un problema amb les cries", assenyalen sobre un capítol que continua sense desenllaç.