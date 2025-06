Final al serial dels ànecs de la Creu Alta?

Ha estat un dels serials de les últimes setmanes a la Creu Alta i els últims moviments apunten a una resolució definitiva. Els ànecs instal·lats al carrer de Sant Isidre de Sabadell, ja no són a la zona, al costat de l'Estruch, segons confirmen fonts municipals. "Tot i no ser un procediment habitual, tenint en compte el risc que podia comportar la nidificació en una zona tan urbana, i seguint les indicacions dels especialistes en la matèria consultats per l'Ajuntament, es va procedir a traslladar la parella a un entorn més segur i adequat per fer el niu", sostenen les veus.

Dimecres es va fer una inspecció i es va detectar que la femella encara no havia post ous, un fet que va motivar el trasllat. En el cas del mascle, però, no es va poder moure fins a un lloc segur perquè va sortir volant abans de ser capturat. L'etapa de gestació i incubació de l'ànec és només a càrrec de la femella i els especialistes que han actuat en el cas preveuen que en els pròxims dies marxi amb la resta d’animals de la seva espècie, al riu o al parc de Catalunya. Malgrat tot, comerciants de la zona asseguren que el van veure hores després al mateix punt, buscant la femella, ja traslladada.

Sigui com sigui, la presència dels dos ànecs havia alterat la vida entre el veïnat, perplex per la seva capacitat de conviure amb humans sense alterar-se. De fet, en els últims dies, s'havien traslladat a una comunitat de pisos pròxima amb piscina per refrescar-se, generant certa preocupació entre els residents. Més enllà d'esdevenir una espècie d'atracció per als transeünts, alguns propietaris lamentaven haver presenciat alguns atacs contra els animals, sobretot les nits de cap de setmana.

La decisió ha arribat després de desenes d'avisos dels veïns, que fins i tot havien batejat afectuosament els animals com a Bimbo i Lola. La pressió s'havia traslladat també a les xarxes socials, on els coneixedors del serial demanaven actuar amb urgència. El consistori remarca que el Servei de Benestar Animal ha fet seguiment del cas i que, finalment, s'ha optat pel trasllat.

Durant l'estada dels curiosos inquilins, tot un fenomen a la Creu Alta, des de Sant Roc repetien que durant la primavera, és habitual que els ànecs busquin zones tranquil·les als voltants dels parcs urbans per fer-hi el niu. Per això, recomanen a la ciutadania que no els doni menjar, ja que pot resultar perjudicial per a la seva salut i dificultar el seu comportament natural. A les portes de la Festa Major del barri, els dos exemplars ja no són en l'indret. Però qui sap si la seva marxa ha tingut com a conseqüència una separació forçosa dels dos animals.