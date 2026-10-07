FOTOS | L'aturada del servei de Rodalies i els accidents disparen la congestió a les carreteres del Vallès

El col·lapse de Rodalies ha afectat de ple la mobilitat per carretera al Vallès. Aquest dimecres al matí, la xarxa viària concentra retencions importants en diversos dels principals eixos d'accés a Barcelona, en una jornada marcada per les afectacions ferroviàries i pels accidents registrats a la C-58 durant el matí. Segons el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut incidències i retencions a la via, mentre que les últimes informacions alerten també de congestió a l'entorn de Barcelona. A primera hora, diversos trams de la C-58 han quedat afectats per accidents. La informació de Trànsit assenyala, entre altres incidències, dos carrils tallats en sentit Barcelona a l'altura de la capital catalana, que han quedat oberts abans de les 9 h.
Fonts de Trànsit asseguren que l'helicòpter corporatiu fa hores que treballa per sobre de la via per identificar incidents destacables, però assenyalen que no n'hi ha cap de nou des de primera hora. La circulació, però, també és intensa entre Sabadell i Terrassa, especialment en els trams en sentit Barcelona, i també hi ha retencions en sentit contrari. El problema s'estén més enllà de la C-58. La C-33, a Montcada i Reixac, registra també congestió, mentre que els accessos a Barcelona i les Rondes acumulen vehicles.
La situació a les carreteres es pot vincular directament amb la situació caòtica del servei de Rodalies. El servei ferroviari continua afectat aquest dimecres pels problemes derivats del temporal dels darrers dies. En el cas de l'R4, una de les línies fonamentals per als usuaris de Sabadell i Terrassa, el servei entre Manresa i Terrassa es presta amb transport alternatiu per carretera. Rodalies indica que a Terrassa i Sabadell els usuaris també disposen dels autobusos de línia i dels FGC com a alternatives per arribar a Barcelona. De fet, aquest dimecres al matí el servei de Rodalies ha patit una afectació generalitzada i Renfe ha recomanat als usuaris buscar mitjans de transport alternatius.
Fotos de Víctor Castillo