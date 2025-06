Arribarem als 40 graus a Sabadell la setmana vinent?

L'Agència Estatal de Meteorologia ha fet un avís de la pujada de temperatures que hi haurà a la ciutat la setmana que ve, principalment. Tot i que serà de manera progressiva, es preveu una pujada notable de la calor, i escalarà fins als 38 °C dimarts vinent. S'espera que l'augment sigui d'un o dos graus diaris fins a arribar a aquesta xifra màxima d'aquí a sis dies, tot i que es calcula que pugui escalar algun grau més, fins i tot.

Així com ja va passar la setmana passada, quan hi va haver un repunt fins als 36 °C, s'espera un segon avís, aquesta vegada més seriós, de com es presenta l'estiu a la ciutat. De totes maneres, s'han habilitat punts d'aigua a diversos punts de la ciutat, gràcies a l'aixecament de les restriccions per sequera, i, també, es pot comptar amb les cinc piscines municipals obertes durant l'estiu a Sabadell per passar la calor de la millor manera possible.

Es recomana extremar les precaucions i evitar al màxim l'exposició al sol durant les hores d'alerta, principalment al migdia i primera hora de les tardes, quan arriben les màximes. També es recomana hidratar-se durant tot el dia per combatre de la millor manera possible la calor i protegir-se amb una gorra i amb crema solar davant de la intensitat del sol.