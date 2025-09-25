No, la majoria de beques menjador del Vallès no són per a alumnes estrangers

Tres de cada quatre beques menjador que s'atorguen al Vallès Occidental són per a nens i adolescents amb nacionalitat espanyola. 5.215 dels 20.330 ajuts que atorga avui el Consell Comarcal (24,6%) van destinats a alumnes estrangers, segons ha assegurat la institució al Diari.
Les dades desmenteixen Míriam Nogueras, que va afirmar que la meitat dels beneficiaris de la comarca són estrangers. La portaveu de Junts al Congrés dels Diputats va posar el Vallès com un exemple del "problema" existent amb els subsidis en el debat sobre el traspàs de la competència d'Immigració a Catalunya, celebrat dimarts passat.
La líder juntaire va anar més enllà i va assegurar que en ciutats com Rubí, Sabadell, Terrassa o Badia, el volum d'ajuts als estrangers es mou "entre el 55 i el 70%". Segons ha pogut saber el Diari, les xifres a escala municipal tampoc són certes: a la nostra ciutat, representen un 29% del total de les beques. En el cas de Badia, són una minoria pírrica (2,7%).
Consulta les dades per municipis en aquest gràfic interactiu:
La població immigrant està sobrerrepresentada en els subsidis escolars: a Sabadell, percep el 29% de les beques tot i representar el 14% de la població.
La dada alarmant: un de cada quatre nens amb beca
El curs 2024-2025, Sabadell va ser la ciutat amb més ajuts de menjador de la comarca, per sobre de Terrassa: un de cada quatre nens i adolescents de la nostra ciutat (25,2%) disposa de l'ajut. Si ens centrem només en la primària, la xifra s'eleva al 34,2% dels infants.
L'atorgament de beques de menjador creix any rere any i esdevé un indicador de les dificultats econòmiques de les famílies. El principal condicionant per obtenir el subsidi total és la renda: en el cas d'una família amb dos fills, els ingressos bruts anuals no poden superar els 16.772 euros. Per aconseguir el 70% de bonificació, serien 27.953 euros.