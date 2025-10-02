Què li passa al teu vehicle quan poses el combustible equivocat i què cal fer?

"No sé com estarà el meu cotxe per dins", explica el Santi, una de les víctimes de l'errada que va haver-hi dimarts al migdia a l'estació de Repsol. A l'hora d'omplir els tancs de carburant, van posar gasolina al dipòsit del dièsel, i viceversa, tot i que les mànegues de subministrament estaven ben posades. D'aquesta manera, durant una bona estona, tothom qui volia posar benzina va posar gasoil i tothom qui volia posar gasoil va posar benzina. Davant d'aquesta insòlita situació, posar el carburant equivocat al teu vehicle pot tenir conseqüències fatals i, fins i tot, es podria arribar a espatllar del tot.
Què passa si poso gasolina en un cotxe dièsel?
"Els motors dièsel treballen amb gasoil, que té una funció lubricant essencial per a la bomba d'injecció i els injectors", comenta l'Àlex, mecànic d'Electromecàniques Uroz. D'aquesta manera, si s'hi posa gasolina 95 s'assecarà el motor per dins hi ha, principalment, tres conseqüències: es perd la lubricació i les peces es poden desgastar fins al punt que deixin de funcionar; si la quantitat és petita, el motor arrencarà, però ràpidament apareixeran sorolls estranys o estrebades fins a l'aturada del vehicle, i, finalment, pot causar danys molt costosos o irreversibles.
I si poso dièsel en un cotxe de gasolina?
En aquest cas, el motor necessita una combustió amb espurna i la gasolina és molt més lleugera que el gasoil, ja que "no té tant greix". Per això mateix, el dièsel és més dens i no es crema de la mateixa manera. Tenint en compte aquesta diferència de components, doncs, es ressalten diverses conseqüències, com la dificultat en l'arrencada del vehicle o les avaries notables en els catalitzadors —depuren els gasos d'escapament— i injectors —regulen l'entrada de combustible al motor—, però els danys solen ser menys destructius en aquesta situació.
Què s'ha de fer en cas d'equivocació?
Segons els experts, per tant, és més greu posar gasolina en un cotxe que necessita dièsel, però, evidentment, cap dels dos casos és bo pel motor ni per les peces que fan possible que el cotxe o moto arrenquin. "Sobretot, és important no engegar el cotxe en cap concepte en cas que hi hagi una equivocació a l'hora de carregar el combustible. Has de trucar a la grua i que el portin al taller per fer la neteja corresponent de l'interior del vehicle i de les peces malmeses", explica l'Àlex.