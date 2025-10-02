Un error intercanvia els sortidors de dièsel i gasolina en una benzinera de Sabadell: "He acabat al mecànic"

"En sortir de la gasolinera, vaig veure que la moto començava a fallar. La vaig abocar per veure si era un problema de combustible i em vaig adonar que havia omplert dièsel, però la meva moto necessita gasolina. Alguna cosa no em va quadrar", exposa el Sergio, un dels afectats per una errada humana a la benzinera Repsol de la carretera de Prats de Lluçanès. Per error, dimarts al migdia, a l'hora de reomplir els tancs que condueixen a les mànegues de subministrament es va fer a l'inrevés. D'aquesta manera, de cara als clients, els sortidors de gasolina treien dièsel, i viceversa, cosa que va generar un gran caos entre els clients que es van subministrar carburant en aquesta gasolinera perquè van omplir els dipòsits del combustible equivocat.
"Vaig anar fins a Can Llong a casa d'un amic, però quan vaig voler tornar cap a casa el cotxe ja no m'engegava. Vaig trucar al mecànic i no li quadrava que fos un problema de bateria perquè tot estava a lloc. Després d'unes quantes revisions, va treure una mica de combustible i va veure que hi havia gasolina al dipòsit i necessito dièsel", comenta el Santi, un altre implicat. Quan el mecànic li va dir que segurament s'havia equivocat, li va mostrar el tiquet de la benzinera en el qual hi posava que havia omplert 50 euros de gasoil i, en aquest moment, es van adonar que hi havia algun error en les mànegues de subministrament. Ràpidament, es van dirigir cap a la gasolinera en qüestió i ja hi havia "quatre o cinc persones reclamant" pel mateix motiu.
Repsol assumeix la culpa
En el moment que diversos clients que s'havien subministrat combustible en aquell punt en un lapse de pocs minuts es van trobar en la mateixa situació, van confirmar el problema que semblava evident: els tancs estaven intercanviats i els clients havien subministrat el carburant equivocat. "No sabem com estarà el cotxe per dins, realment", explica el Santi, que havia de viatjar en cotxe fins a Galícia, però no ho va poder fer per aquest inconvenient. Els diversos implicats van anar a reclamar a l'estació en qüestió per obrir un expedient i que l'empresa es faci responsable de totes les despeses que puguin sorgir de l'errada. "A part dels 50 euros de combustible, ens haurien de pagar tots els imports del que ens gastarem als mecànics", demanen els implicats.
Des de Repsol, però, asseguren que "hem obert una investigació per esclarir què ha passat, però podem assegurar que ha estat una errada humana i puntual". Primer de tot, s'han volgut disculpar amb les persones afectades perquè "no és un fet gens comú" i asseguren que "l'empresa es farà càrrec de totes les despeses". Els implicats tan sols s'hauran de dirigir a l'estació de la carretera de Prats de Lluçanès per demanar que se'ls obri un expedient i se'ls pugui fer un seguiment de la causa. A l'errada, encara pendent de solucionar-se, se li va voler posar remei, impedint el subministrament de les mànegues afectades amb una mena de funda vermella que deixa clar que està "fora de servei". Així, fins que no es resolgui del tot, tan sols hi ha disponibles els "combustibles prèmium", segons fonts de la mateixa empresa.