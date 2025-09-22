El Complex Roureda avança pendent del finançament

La construcció del complex de gent gran de la Roureda té dues parts que van a diferents ritmes. Actualment, ja s’estan duent a terme les primeres obres d’urbanització de la parcel·la entre els carrers d’Àger i Costabona on estarà situat i, paral·lelament, el Govern estudia fórmules per finançar els 25 milions d’euros que preveu que costarà el projecte. Mentrestant, aquest dilluns la Junta de Govern Local ha aprovat la concessió d’una pròrroga de la llicència d’obres majors per posposar l’inici de la construcció, de la qual s’encarrega l’empresa local d’habitatge, Vimusa.
El portaveu de l’executiu, Eloi Cortés, ha explicat en roda de premsa que el complex forma part de la sèrie de projectes que l’Ajuntament ha presentat a la Generalitat dintre del pla per construir 50.000 habitatges de lloguer assequible a Catalunya i falta que es concreti quina subvenció rebrà el consistori. Cortés ha detallat que “quan tinguem concedit finançament de la Generalitat podrem tirar endavant la construcció”, que es preveu executar amb fons propis de Vimusa i l’Ajuntament, crèdit de l’Institut Català de Finances (ICF) i subvenció de la Generalitat.
En total, es faran 100 habitatges de lloguer assequible per a gent gran seguint el model dels complexos que ja hi ha a la ciutat: Alexandra (oest), Parc Central (sud) i Sant Oleguer (centre-est). La distribució territorial dels complexos ja existents va portar el Govern a escollir la ubicació de la Roureda perquè quedava descoberta d’aquests habitatges i els serveis que tenen associats, així com que és una de les zones que quedaven per desenvolupar de la ciutat, de manera que així es tancarà la urbanització del municipi pel nord-oest.
El Complex La Roureda tindrà 100 habitatges per a veïns de 65 anys o més. La mesura no va rebre el vistiplau de tot el ple municipal i, per exemple, el Partit Popular apostava perquè els habitatges es destinessin a gent jove.