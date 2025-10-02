Concentració simbòlica a les portes de l'Ajuntament en suport a la flotilla

Una trentena de persones convocades per la secció sindical de COS a l'Ajuntament de Sabadell s'han concentrat aquest dijous a les 12 h a les portes del consistori, a la plaça de Sant Roc, per protestar contra la retenció dels membres de la Flotilla Global Summud.
La portaveu del sindicat, Ester Amiel, assegura que han volgut "posar de manifest una vegada més les accions que duu a terme l'estat genocida d'Israel amb el poble palestí". Amiel afegeix que "és flagrant, de denúncia absoluta, que aturin una flotilla que ve a portar aliments per infants i gent que sobreviu com pot allà". La protesta s'ha fet durant els minuts previstos a la jornada laboral com a descans per esmorzar.
Aquest mateix dijous, 2 d'octubre, s'ha convocat una concentració a les 19 h a la plaça de Sant Roc per aquest mateix motiu: denunciar la detenció dels membres de la flotilla i també exigir l'embargament d'armes i trencar les relacions amb Israel. Dissabte, 4 d'octubre, s'ha convovat una gran manifestació a Barcelona per exigir la fi de la guerra a Palestina i trencar relacions amb Israel. Sortirà a les 12 h dels Jardinets de Gràcia.
L'exèrcit israelià ha donat per acabada la missió de la Flotilla Global Summud aquest dijous, 2 d'octubre, tot i que ha reconegut que encara hi havia, almenys fins al migdia, un últim vaixell “d’aquesta provocació” a certa distància. En aquest sentit, el govern d'Israel adverteix que si s’acosta, també s’impedirà que entri en zona de combat activa, com s’ha fet amb la resta d’embarcacions.
Segons ha assegurat el Ministeri d’Afers Exteriors israelià a les xarxes, “cap dels vaixells de provocació de la Hamàs-Sumud ha aconseguit entrar en una zona de combat activa o trencar el bloqueig naval legal”. “La provocació de Hamàs-Sumud ha acabat”, ha insistit, alhora que ha reiterat que tots els tripulants estan “sans i estalvis” i es dirigeixen a Israel, des d’on seran deportats a Europa.