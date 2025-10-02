Sabadell es manifestarà aquest dijous per reivindicar els drets de la Flotilla

La retenció de la Flotilla Global Sumud per part de l'exèrcit israelià, aquest dimecres passat, ha desencadenat una onada de queixes, indignació i reivindicacions que han motivat a la convocatòria de concentracions arreu del país aquest dijous a la tarda. A Sabadell, aquest dijous dia 2 d'octubre, la plaça de Sant Roc serà el punt on es concentraran els manifestants per reivindicar-se en contra de la retenció dels membres que viatjaven en vaixell cap a Gaza, a les 19 h.
Els activistes han alertat que, com a mínim, una quinzena d'embarcacions han quedat interceptades en aigües internacionals quan es dirigien cap al territori palestí per portar ajuda humanitària. Tot i que el president d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha assegurat que els abordatges s'han fet de manera segura, els integrants de la Flotilla denuncien que es tracta d'una "retenció il·legal", tal com explica Ada Colau en un vídeo prèviament preparat per publicar en cas que els retinguessin.
El govern municipal vol actuar
Davant d'aquesta situació, el portaveu dels comuns, Joan Mena, ha publicat al seu compte d'X que han demanat a l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, "la convocatòria d'una Junta de Portaveus extraordinària per aprovar una declaració de rebuig al segrest de la Flotilla de Gaza i per la llibertat dels detinguts". D'altra banda, ERC Sabadell també ha fet una publicació reivindicativa en la qual ha fet una "crida a la mobilització" per defensar els drets humans i anar "en contra del genocidi".