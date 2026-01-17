El nou pla local d'habitatge de Sabadell aixeca crítiques pels terminis i la falta de pressupost

“Arriba tard i malament”. Els grups polítics a l’esquerra del PSC critiquen els terminis del nou pla local d’habitatge de Sabadell. ERC, la Crida i En Comú Podem constaten que, pel cap baix, el document entrarà en vigor la primavera de 2026 quan fa referència al període 2025-2030. “Hem esperat una pila d’anys”, constata el regidor portaveu de la Crida, Oriol Rifer. “Hem perdut gairebé un any i mig en polítiques públiques d’habitatge en un context de crisi residencial”, coincideix Joan Mena, de Sabadell en Comú Podem.
La líder dels republicans, Sílvia Renom, qüestiona una de les mesures estrella de la proposta del PSC: tornar a vendre pisos de protecció oficial. “No compartim aquesta aposta. Davant la magnitud de la crisi actual, és clau preservar el parc d’habitatge social de lloguer com a eina essencial”, conclou la regidora. ERC es fixa en una de les mancances de la iniciativa: la falta de pressupost concret per a les promocions previstes. “Ens preocupa que el pla no vagi acompanyat de partides econòmiques clares que garanteixin la seva aplicació efectiva”, afegeix Renom.
Joan Mena celebra que el document incorpori la reserva del 30% per a habitatge de protecció oficial, una petició d’En Comú Podem, però demana més mesures per a la rehabilitació d’habitatges. Tant la seva formació, com ERC, la Crida per Sabadell i el PP troben a faltar propostes específiques per fer front al sensellarisme, un fenomen que creix a Sabadell.
El PP esmena el conjunt del pla, que veu “insuficient”, i avança que votarà en contra en el ple municipal. La líder popular, Cuca Santos, conclou que la proposta “no canvia el model, el perpetua”. Demana més mesures per mobilitzar el sòl públic i facilitar la construcció per part de privats.
El portaveu de Junts, Lluís Matas, va un pas més enllà i demana un gran acord publicoprivat per incrementar el parc d’habitatge, amb més incentius a compradors i constructors, i menys “traves burocràtiques”. “Si el que fem és amenaçar i criminalitzar constantment als inversors privats, els diners aniran a altres inversions més segures i estable”, conclou el líder juntaire.
Justament, el gerent de la Cambra de la Propietat, Miquel Àngel Vicente, lamenta que el Govern vulgui apujar l’IBI als propietaris de pisos buits. “És un càstig per al petit propietari i generarà l’efecte contrari: desincentivarà el mercat de lloguer”, exposa el representant dels propietaris. Considera que és una previsió “ambiciosa, però irrealitzable” perquè no hi ha partides concretes ni una fórmula de seguiment del pla.