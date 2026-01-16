El debat de cada gener: quan s'han de retirar l'arbre de Nadal i el pessebre?

Cada any, el mateix. Quan encara queden alguns torrons a la cuina, però Ses Majestats ja han tornat a Orient, esclata el mateix debat domèstic, veïnal i fins i tot laboral: quan toca treure l’arbre de Nadal i el pessebre? En alguns menjadors encara llueixen branques il·luminades i en establiments de restauració o comerços la decoració de Nadal a vegades es resisteix a marxar. O el mateix arbre gegant de Sabadell, que, de moment, continua coronant el passeig de la Plaça Major.
La popular Candelera, que marca a foc un dia del calendari
Si fem cas a la tradició, la resposta és clara. El mestre pessebrista Adrià Garcia ho vaticina: “El pessebre, a Catalunya, tradicionalment hauria d'estar llest el 13 de desembre, per Santa Llúcia, i s’hauria de treure el 2 de febrer, per la Candelera”. Igualment, hi ha molt marge de maniobra, sobretot en la data de col·locar-lo. N'hi ha que entre el 6 i el 8 de desembre, durant el pont de la Puríssima, ja comencen a obrir les caixes. Però, què és exactament això de la Candelera? La festivitat commemora, dins la tradició cristiana, la presentació de Jesús al temple i la purificació de la Mare de Déu, quaranta dies després del naixement. Igualment, “és el pessebre el que marca l’últim dia, oficialment. La resta de decoració es pot anar retirant abans, si es vol”, apunta el mestre pessebrista sabadellenc.
"Fins al 2 de febrer ho hem de tenir posat?", es pregunten, sorpresos, molts sabadellencs i sabadellenques. De fet, només cal passejar-se per Sabadell a partir de la segona setmana de gener per comprovar que gran part de la decoració ja s'ha esfumat. “A mitjans de gener gairebé tothom ja ho ha tret tot”, constata Garcia. Pel que fa als ornaments de Nadal que col·loca l'Ajuntament; fonts municipals expliquen que es van retirant de forma progressiva, sense cap data concreta. Per tant, l'arbre i la pluja d'estels del Passeig, segurament, tenen els dies comptats.
Treure-ho a poc a poc, i sense remordiments
A la pràctica, però, la majoria opta per solucions intermèdies. El mateix Adrià Garcia ho admet: “Després de Reis ja començo a treure coses a poc a poc: primer les boles, després altres ornaments… i intento que el 2 de febrer ja estigui tot desmuntat”. A casa seva —i també a la parròquia on munta pessebres— sí que es compleix el precepte tradicional: “El pessebre gran i el que tinc muntat a la finestra els deixem fins al 2 de febrer".