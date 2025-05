Què pensen els sabadellencs dels controls als patinets elèctrics?

Els patinets elèctrics fa temps que són en boca de molts, sigui perquè "molesten" o perquè "és el millor transport que hi ha". Aquest auge que hi ha hagut des de fa uns anys s'ha transformat en queixes per "manca de civisme i educació", com indiquen alguns sabadellencs, i ha portat l'Ajuntament a actuar per revertir la situació. Cada vegada s'està multant més perquè no respecten les normes viàries; què en pensen els sabadellencs?

Alba: "La ciutat hauria de potenciar més el transport públic"

L’Alba no té una opinió molt formada sobre els patinets elèctrics a Sabadell, com remarca ella mateixa, però és molt clara sobre el tema: “no crec que s’hagin d’augmentar les multes ni els controls policials, sinó ‘peatonalitzar’ molt més la ciutat”. Creu que està tot molt enfocat a la circulació dels cotxes i, d’alguna manera, les bicicletes i els patinets elèctrics queden marginats. “Millor potenciar qualsevol transport que no sigui el cotxe!”, comenta. Per tant, no creu que siguin un problema, però sí que apunta que tem que conductors que van contra direcció puguin prendre mal, malgrat que no considera que hagi d'haver controls policials per a això.

Alba

D.S.

Ignasi: “No em molesten, però s’haurien de regular més”

L’Ignasi no és detractor dels patinets elèctrics, tot i que sí que és partidari d’un augment en la regulació d’aquest vehicle com a acció de millora ciutadana. “A mi m’és igual, que hi hagi patinets pel carrer, en general, però quan vaig amb el meu fill, de 5 anys, sí que he d’estar més pendent d’ells, i per això no m’agrada gaire que passin per qualsevol lloc i, sovint, sense vigilar”, apunta. Creu que es podria dedicar més esforç a gestionar un espai per a aquests vehicles i que, d’aquesta manera, tinguessin la seva via pròpia, com el carril bici, per exemple. De totes maneres, assegura que, tot i no ser fan dels patinets, encara ho és menys de les multes i els controls policials: “no m’agrada gaire haver de fer servir aquest sistema, però és evident que hi ha gent que necessita normes, ja que, si no, no funciona”, indica.

Ignasi

D.S.

Isabel: “Pel carrer, em molesten, els patinets”

La Isabel es mostra molt crítica amb els patinets elèctrics i assegura, categòricament, que li fan nosa. “Si fessin el que toca per on toca, m’estaria bé, però no és així”, comenta. Equipara la situació dels patinets amb la instauració dels cinturons de seguretat als cotxes en el seu moment: “Això és com els cinturons, fins que no ens van multar ningú va fer-ne cas, gairebé”. Atribueix el problema amb la manca d’educació existent a Espanya i diu que és el principal motiu pel qual s’ha de funcionar amb multes. “La solució és educar els conductors de patinets, però com que no es fa, s’ha d’anar a través de multes...” assenyala visiblement farta dels patinets.