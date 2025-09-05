Esports de tota mena a la Festa Major

La diversitat d’entitats i clubs esportius a la ciutat és molt gran. Bona prova és la quantitat d’infants i adults que practiquen alguna disciplina durant la temporada en les competicions, tornejos i iniciatives que se celebren un cop comença tota l’activitat. Aquesta diversitat també té el seu espai en la Festa Major, quan precisament aquestes entitats volen ensenyar a la ciutadania allò que viuen en el seu dia a dia la resta de l’any.
La llista de propostes és pràcticament inacabable. Des d’activitats molt consolidades com el 3x3 de bàsquet que organitzen els clubs de la ciutat i que sempre crea una gran expectació el dissabte durant tota la tarda i amb les finals de la nit, a la plaça de la Sardana, fins a les portes obertes al Club de Tir per a aquells curiosos que volen descobrir els secrets de la històrica i reconeguda entitat, el dissabte al matí.
També d’altres iniciatives que fa alguns anys es presentaven com a novetats, però que ja s’han fet amb un lloc fix en l’agenda de Festa Major com els batejos de busseig d’Unisub, a la piscina de Can Marcet, el dissabte i el diumenge durant tot el dia, el Buscafites, que celebra la seva cinquena edició i que serveix per a iniciar-se d’una forma lúdica en el món de les curses d’orientació, totes les tardes des del divendres fins al dilluns.
Això sense oblidar esports clàssics que també tenen el seu espai en els tornejos futbol sala, futbol o les dotze hores. Les raquetes i pales són protagonistes al CT Sabadell o el Cercle amb els tornejos de tennis, pàdel o esquaix i amb el tennis taula del Club Falcons.
Pels que vulguin descobrir disciplines més oblidades o desconegudes, també hi ha l'hoquei patins i línia, esgrima, taekwondo o aikido. I tot això sense deixar de costat els balls, de tota mena i tots els dies de festes. Fins i tot, a la SC Colón es disputaran ràpides d’escacs o dòmino, esports molt més tranquils on el múscul principal a desenvolupar és el cervell. En qualsevol cas, propostes i activitats per a tots els gustos, edats i necessitats en una Festa Major que tornarà a tenir l’esport com a un eix conductor i primordial de les celebracions.