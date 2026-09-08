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FOTOS | Èxit d'Hotel Cochambre per tancar la Festa Major de Sabadell

Festa Major

L'Eix Macià es va omplir per concloure la celebració de quatre dies

  • Èxit rotund d'Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell -
Publicat el 08 de setembre de 2026 a les 09:43

Hotel Cochambre va posar el punt final a la Festa Major de Sabadell amb un concert a l’Eix Macià. El grup va fer ballar el públic amb el seu repertori de versions, humor i molta gresca. El concert va començar després dels focs artificials del Parc de Catalunya, que van reunir milers de persones per acomiadar la celebració de quatre dies. Durant uns quinze minuts, es va omplir el cel de formes, colors i palmeres davant d’un públic que va convertir l’espectacle en un dels moments més multitudinaris de la Festa Major. Amb els focs ja apagats, l’Eix Macià va prendre el relleu amb Hotel Cochambre al capdavant, que va mantenir viva la festa fins a l’últim moment, repassant grans èxits de la música espanyola i internacional.

Fotos de Juanma Peláez

  • Èxit rotund d`Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell
  • Èxit rotund d`Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell
  • Èxit rotund d`Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell
  • Èxit rotund d`Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell
  • Èxit rotund d`Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell
  • Èxit rotund d`Hotel Cochcambre per culminar la Festa Major de Sabadell
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