FOTOS | Sabadell viatja més de 50 anys enrere amb la passejada d'autobusos històrics

Sabadell s'ha transportat al passat durant aquest dissabte gràcies a la trobada d'autobusos històrics organitzada per l'Associació per a la Recuperació i Conservació d’Autobusos (ARCA). L'entitat, fundada el 2003, té com a objectiu donar una segona vida als autobusos antics perquè es puguin dur a terme esdeveniments com els d'aquest dissabte de Festa Major. "Ja fa 15 anys que fem aquesta trobada i és una manera de treure els vehicles antics. A la gent li agraden aquests recorreguts i, de fet, fa uns anys, en tan sols un dia i mig vam portar 7.000 persones", explica Marcel Estadella, expresident d'ARCA. Actualment, per un tema de pressupost, hi ha menys vehicles que abans –ja que comptaven amb patrocinadors que han deixat d'aportar diners– i s'han vist obligats a reduir la flota d'autobusos que circulen. Tot i això, "és una activitat que s'ha consolidat" i ho han anat adaptant a les necessitats de la situació per poder-la mantenir.
La passejada dels vehicles més antics i emblemàtics de les carreteres sabadellenques ha començat aquest dissabte al matí amb una ruta lúdica que transportava els passatgers des de l'Estació del Centre fins al trenet del Parc Catalunya. A la tarda, amb un caire més commemoratiu, el funcionament ha estat diferent: "Hi ha una ruta que va fins a la Roureda; una altra, fins a les Termes; i l'última, que és més especial, és la que va fins a Torre-romeu i el Poblenou, i explica l'arribada de l'autobús en aquests barris més allunyats del nucli urbà", explica el cap de trànsit de l'esdeveniment, Juanjo Rubio. Per a alguns assistents a l'activitat, és un moment "únic" i valoren molt positivament que es facin aquesta mena d'iniciatives: "Era conductor d'autobusos, fa uns anys, i poder pujar a relíquies com aquestes és un plaer enorme. Tant de bo algun dia en pogués conduir algun", explica l'Aaron Gil, que ha vingut des de Girona per l'esdeveniment.
El '47', un dels protagonistes de l'esdeveniment
La famosa pel·lícula El 47 va esclatar amb força a les pantalles de cinema d'arreu del país i va generar curiositat entre els qui van veure-la. Aquest any, la ciutat ha tingut la sort de gaudir del vehicle articulat del 1968 –exactament el mateix que es va fer servir per rodar la pel·lícula– circulant per les carreteres urbanes. Els assistents a l'acte esperaven ansiosament poder pujar al Pegasso de fa més de mig segle i els ha permès transportar-se al passat, gràcies, també, a l'ambientació de l'interior, on hi havia un cobrador vestit amb roba de l'època. De totes maneres, si heu vist un autobús antic de color vermell en el qual al cartell hi posava '47', però no era articulat, també es va fer servir per a la pel·lícula en algunes escenes per una qüestió de mida, però no és "l'original".
A part de la pel·lícula que porta el mateix nom que la línia d'autobús, però, des de d'ARCA han cedit alguns dels seus vehicles per a l'ambientació de films de renom com Salvador (2006), Floquet de neu (2010), Superlópez (2018), Hustle (2022) –on surt Adam Sandler– o La Mesías (2023). Així, doncs, si mai has vist algun autobús històric en alguna pel·lícula, és probable que l'associació que ha organitzat l'esdeveniment per a la Festa Major hi tingui alguna cosa a veure.
Fotos de Juanma Peláez