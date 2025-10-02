ARA A PORTADA

FOTOS | Un miler de persones clamen a Sabadell per la pau a Palestina

La detenció de la flotilla ha provocat concentracions arreu del país

  • Concentració pro Palestina a Sabadell -
Publicat el 02 d’octubre de 2025 a les 20:31
Actualitzat el 02 d’octubre de 2025 a les 20:47

"No és una guerra, és un genocidi" i "Si toquen a la flotilla ens toquen a totes" han sigut algunes de les proclames que s'han cridat durant la concentració en defensa de Palestina aquest dijous a la plaça de Sant Roc, seguida per una manifestació. Els manifestants, al voltant d'un miler de persones, han reclamat la fi del conflicte, han donat suport a la flotilla i a l'embargament d'armes a Israel.

Aquest dijous, l'Ajuntament de Sabadell també ha aprovat una declaració en la qual condemna i expressa el rebuig del consistori cap a les accions dutes a terme per part del govern israelià i "exigeix l'alliberament immediat dels membres de la flotilla que han estat detinguts i no es troben en territori de la Unió Europea".

 

