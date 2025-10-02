FOTOS | Un miler de persones clamen a Sabadell per la pau a Palestina

"No és una guerra, és un genocidi" i "Si toquen a la flotilla ens toquen a totes" han sigut algunes de les proclames que s'han cridat durant la concentració en defensa de Palestina aquest dijous a la plaça de Sant Roc, seguida per una manifestació. Els manifestants, al voltant d'un miler de persones, han reclamat la fi del conflicte, han donat suport a la flotilla i a l'embargament d'armes a Israel.\r\n\r\nAquest dijous, l'Ajuntament de Sabadell també ha aprovat una declaració en la qual condemna i expressa el rebuig del consistori cap a les accions dutes a terme per part del govern israelià i "exigeix l'alliberament immediat dels membres de la flotilla que han estat detinguts i no es troben en territori de la Unió Europea".\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tConcentració pro Palestina a Sabadell\r\n\tDavid Chao\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n