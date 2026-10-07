Sense pàrquing mig any després d’inaugurar uns pisos de lloguer assequible

Els 34 pisos de lloguer assequible que la Generalitat –via Incasòl– va construir a la ronda d’Europa, 299, de Can Llong tenen pàrquing, però no es pot utilitzar. La consellera Sílvia Panque va lliurar les claus dels domicilis als primers inquilins el 26 de març passat, però passat mig any, l’aparcament continua tancat als vehicles perquè el tram del carrer de Copenhaguen per on haurien de sortir no està urbanitzat i no hi ha una alternativa.
Fonts municipals assenyalen que “des de fa mesos, l’Ajuntament està reclamant i treballant amb els propietaris de la junta de compensació per reprendre aquestes obres d’urbanització i fer possible la utilització de l’aparcament”. El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat coincideix que aquesta qüestió depèn de la junta de compensació, i el consistori. Aquesta junta ja va urbanitzar els carrers de Berlín, Varsòvia i gran part del carrer de Venècia, pendent d'acabar, i el que queda del carrer de Copenhaguen, afegeixen des del consistori. La pilota, doncs, és a la teulada de la junta de compensació.
La presidenta de la comunitat de veïns, Berta Gilbert, detalla que “quan es va començar a fer la promoció van dir que tindria pàrquing, i quan vam signar el contracte vam veure que no estava inclòs”. En preguntar a l’administració, “la resposta va ser que aniria per llarg perquè falta construir el carrer que aniria des de l’escola Virolet fins a la rotonda de la ronda d’Europa”. Fa sis mesos que els veïns van entrar en aquests pisos i, des d’aleshores, aparquen en un solar del costat de la deixalleria que tenen al davant, malgrat no ser el que voldrien perquè "s'hi aixeca molta pols", els cotxes queden bruts ràpidament i en el temps que fa que hi viuen asseguren que ja hi han vist algun cotxe calcinat i rodes punxades.
Una altra veïna, Ana Peña, exposa que “estem molt enfadats i pendents de reunir-nos per veure com portem aquest tema més enllà”. "El pàrquing està acabat, està perfecte, hi ha places suficients per als dos blocs [que formen la comunitat]. L'únic que falta són uns metres de carrer", manifesta. La sabadellenca afegeix que els veïns han valorat treure les males herbes per intentar entrar a l'aparcament, però "seria molt perillós i no volem donar cap pas sense l'administració". A part de l'aparcament, aquest no ha sigut l'únic entrebanc que han trobat els veïns, que van trigar diversos mesos a poder contractar Internet perquè faltava completar la instal·lació i reclamen que hi hagi una fila de contenidors més a prop.
La junta de compensació, clau
La clau de volta, doncs, la té la Junta de compensació del Polígon II del Pla Parcial Can Llong, que és on es troben els propietaris de les diferents parcel·les d’aquesta zona i són els encarregats d’urbanitzar-la. En formen part l’Incasòl i Alice Invest, SL –cadascun amb poc més del 30% de participació–, Promociones Can Llong, SL, propietaris particulars i l’Ajuntament de Sabadell amb un percentatge de l’1,4%.