La grip fa un pic rècord de contagis i cau en picat: "Hauríem d'actuar com vam fer durant la pandèmia"

Ha estat tema de conversa: tots hem tingut a prop persones malaltes durant les vacances de Nadal. O ho hem estat nosaltres mateixes. Mal de coll, mucositat, tos, en alguns casos febre, malestar... No ha estat una casualitat: enguany el pic de contagis ha estat el més virulent dels últims anys a la Regió Sanitària Metropolitana Nord, a la qual pertany Sabadell. Les setmanes 49, 50 i 51 (de principi de desembre fins a aproximadament Nadal) la taxa d’infecció respiratòria aguda va disparar-se. Es va superar el llindar “molt alt” i es va arribar a un rècord de 1.331 infectats per a cada 100.000 habitants. En altres dades: quasi 28.500 persones diagnosticades, unes 4.500 més que els màxims històrics a la nostra regió sanitària.
Cim i caiguda lliure
“Estàvem preparats, però; gràcies al sistema SIVIC ja sabíem que aquest any la campanya venia forta i avançada”, explica Josep Maria Bonet, director Assistencial de la Gerència d’Atenció Primària i a la Comunitat del Vallès Occidental i Oriental de l’ICS. De fet, el pic epidèmic es va avançar entre tres i quatre setmanes respecte a temporades anteriors, un fet clau per entendre tant l’impacte com la resposta del sistema sanitari.
Segons Bonet, el moment àlgid de la grip a la Regió Metropolitana Nord es va concentrar al voltant del 14 de desembre, abans de l’inici massiu de les vacances nadalenques. “Això ens va permetre anticipar-nos. Nosaltres sempre tenim un pla de contingència, i aquest cop ja el teníem preparat per activar-lo”, assenyala. El resultat va ser que, malgrat la intensitat del pic i l’augment de la pressió assistencial, l’atenció primària va aguantar l’embat sense arribar al desbordament, asseguren els experts.
Un altre element destacable d’aquesta temporada és que el pic va ser tan intens com breu. “Va pujar molt, però també va baixar molt ràpidament. En una o dues setmanes ja tornàvem a nivells basals”, explica el director assistencial. Aquesta caiguda va facilitar recuperar capacitat assistencial i atendre amb més normalitat la resta de patologies habituals. De fet, ara, després d’una caiguda lliure de la taxa d’infecció, la grip es troba en hores baixes. Per aquestes dates, registra la taxa més fluixa dels últims cinc anys a Sabadell i la seva àrea sanitària.
La grip, tractar-la com la covid?
Infravalorem la grip? “Sí, també li hem de tenir respecte”, respon Bonet, que adverteix que “és una malaltia que té un tant per cent de mortalitat associada malgrat ser percebuda com a lleu”. En aquest sentit, posa l’accent en la vacunació com a principal eina de prevenció, sobretot en col·lectius vulnerables. Amb les xifres oficials a la mà: el 75% de les persones ingressades a l’UCI per grip durant la campanya 2024-2025 no estaven vacunades. “La vacuna no evita sempre passar la grip, però sí que protegeix clarament de les complicacions greus”, remarca. A Sabadell, les cobertures vacunals de la campanya 2025-2026 són lleugerament superiors a les de l’any passat en aquestes mateixes dates, asseguren fonts de l’Institut Català de la Salut.
Pel que fa a les recomanacions a la població, el missatge dels professionals és clar i conegut: sentit comú i corresponsabilitat. “Amb la grip, cal actuar com ja vam fer durant la pandèmia amb al covid perquè és una malaltia que actua igual”, resumeix el responsable assistencial. Això inclou utilitzar mascareta si es tenen símptomes, evitar el contacte amb persones vulnerables, extremar la higiene i quedar-se a casa en cas de malaltia. “Són malalties que es transmeten bastant, per gotetes de saliva o per l’aire”, conclou Bonet.