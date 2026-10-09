Sabadell mira al cel amb el Congrés Estatal d’Astronomia

Sabadell ha donat la benvinguda al 27è Congrés Estatal d’Astronomia que se celebra aquest cap de setmana a la ciutat, amb l’Agrupació Astronòmica com a amfitriona. Seran quatre dies, del 9 al 12 d’octubre, de conferències i taules rodones sobre diferents temes relacionats amb l’astronomia. El plat fort és la visita del premi Nobel de Física del 2019, Didier Queloz, que oferirà dues ponències a l’Auditori de la Fundació 1859 Caixa Sabadell, al carrer d’en Font: la primera, dissabte 10 d’octubre a les 16 h, sobre els exoplanetes i, la segona, l’endemà diumenge 11 d’octubre, a les 12 h, en un diàleg format amb altres experts i aficionats.
La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, ha destacat que “el Congrés arriba en un moment molt significatiu per reivindicar el valor de la ciència i la participació ciutadana en la construcció del coneixement i presa de decisions”. I ha posat en valor el paper de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell perquè “sou una institució de referència” i contribueix a democratitzar el coneixement. Ha subratllat el “valor científic, social i educatiu”, d’aquestes entitats.
Per la seva part, l’alcaldessa, Marta Farrés, també ha reivindicat l’Astronòmica com a “porta oberta al coneixement i a l’univers. Cada dia doneu resposta a moltes preguntes i sempre en teniu més. Avançar significa no acabar mai de fer-nos preguntes”. I ha destacat “la fascinació que l’agrupació ha sabut contagiar a la ciutat i la ciutat li agraeix”. Per part de l’Agrupació Astronòmica, el seu director, Carles Schnabel, ha exercit de mestre de cerimònies i ha reivindicat la tasca de treballar per fer arribar l’astronomia a tothom.
En la inauguració del congrés també hi han participat el director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, Xavier Luri, així com el director de l’Institut de Ciències de l’Espai del CSIC, Aldo Serenelli.