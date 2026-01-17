Protecció Civil activa l’alerta INUNCAT per pluges intenses

Protecció Civil ha activat l’alerta del pla INUNCAT, durant el matí d'aquest dissabte 17 de gener, davant la previsió d’un cap de setmana marcat per pluges intenses i persistents a molts punts de Catalunya, amb risc d’inundacions i crescudes sobtades de rius i rieres.
Segons ha informat l’Agència Catalana de l’Aigua a través de les xarxes socials, "durant els propers dies s’incrementaran els cabals dels rius" i ha advertit que "plou sobre mullat i la crescuda pot ser ràpida". Per aquest motiu, l’organisme recomana evitar l’accés a la llera dels rius i no creuar guals ni punts baixos, encara que deixi de ploure.
Des de Protecció Civil s’ha fet una crida a la prudència i s’ha remarcat que "mai s’han de travessar rius, rieres i barrancs", sobretot en episodis com aquests.
En aquest context, la Policia Municipal de Sabadell ha difós un seguit de recomanacions de seguretat per minimitzar els riscos. Entre els principals consells, es demana no travessar zones inundades encara que semblin poc profundes, evitar aparcar en rieres o punts subterranis inundables, extremar la precaució en les activitats a l’aire lliure i evitar desplaçaments innecessaris. En cas d’agafar el vehicle, es recomana moderar la velocitat i mantenir la distància de seguretat.
Cal recordar que la passada de Sant Antoni Abat, prevista per aquest dissabte, ha quedat suspesa a causa de les condicions meteorològiques.
FOTOS DE DAVID CHAO: