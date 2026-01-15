Ita Sabadell obre un nou centre: "Respon al notable augment de la demanda d'atenció psicològica"

Ita Sabadell ha posat en marxa un nou centre de consultes externes de salut mental a Sabadell. El nou equipament està ubicat al carrer del Sol, número 1, a la segona planta, i ofereix atenció de dilluns a divendres, de 10.00 h a 20.30 h. L’obertura del nou centre permet ampliar l’activitat assistencial que fins ara es desenvolupava al dispositiu del carrer de la República.
"L’ampliació del servei de salut mental respon al notable augment de la demanda d’atenció psicològica, fruit d’una major consciència social sobre la importància de demanar ajuda per gestionar el benestar emocional més enllà dels trastorns greus. El centre del carrer República havia quedat petit per atendre el creixement de casos", explica Rocio Yagüe, directora del centre. La nova ubicació facilita una atenció més àgil i permet desplegar nous programes, especialment d’atenció grupal, afegeix Yagüe.
El nou centre ofereix atenció psicològica, psiquiàtrica i altres abordatges terapèutics. Entre les problemàtiques que s’hi atenen hi ha l’ansietat, la depressió, els conflictes familiars o de parella i el trauma, tant en formats individuals com grupals o familiars, fa saber el centre sanitari.
Què ens diuen les dades?
Segons dades de la Generalitat, a Catalunya hi ha actualment 1,2 milions de persones que pateixen algun tipus de problema de salut mental. El 24% de la població major de 15 anys manifesta malestar emocional, mentre que el 7,4% dels infants d’entre 4 i 14 anys reconeix tenir algun problema relacionat amb la salut mental.
Durant l’últim any, Ita Sabadell va atendre 564 persones amb algun problema de salut mental, una xifra que reflecteix l’increment de la demanda assistencial en aquest àmbit.