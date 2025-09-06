“Dos compromisos fonamentals: un compromís de ciutat i un compromís de país”, ha identificat Joan Mena, portaveu de Sabadell En Comú Podem, com a elements claus per millorar l'estat de l'educació a Sabadell i a Catalunya. Els comuns han celebrat aquest dissabte de Festa Major una roda de premsa als Jardins de la Fundació 1859 Caixa Sabadell amb la presència de Mena i de Gerardo Pisarello, diputat i secretari primer de la Mesa del Congrés dels Diputats.
Mena ha explicat que el compromís de ciutat es basa en la recuperació del refugi antiaeri de l’Institut Pau Vila i la seva incorporació a la xarxa d’espais de memòria. Una iniciativa que es vol vincular també a les activitats del 50è aniversari de la mort del dictador Franco. “El millor colofó a aquesta celebració seria la recuperació, senyalització i incorporació del refugi a la xarxa d’espais de memòria”, ha defensat.
Pel portaveu de Sabadell En Comú Podem, aquesta aposta és més rellevant que mai “ara que creix el feixisme, ara que vivim un genocidi a Palestina i que s’incrementen els discursos de l’odi”. A causa d'això, ha volgut reincidir en què hem d'incorporar a l'educació “una mirada de memòria històrica i democràtica”.
En relació amb el compromís de país, Mena ha destacat la necessitat de garantir una educació inclusiva i reforçar l’escola pública: “Hem de finançar l’escola inclusiva i lluitar contra la segregació educativa, que és un dels principals problemes a Catalunya”. Reclamant més recursos públics i menys missatges buits per part dels governs: “El professorat necessita menys mails de copets a l’esquena i més recursos públics”, ha comentat, adreçant-se a la consellera d’Educació.
En aquest sentit, Mena ha denunciat les condicions indignes que encara viuen molts centres: “No pot ser que les escoles siguin forns a l’estiu i neveres a l’hivern. Necessitem infraestructures dignes, no barracons com pateixen per exemple al barri de Can Llong”.
Reacció al boicot al discurs de l’alcaldessa
Sobre l’intent de boicot al discurs de Festa Major de l’alcaldessa Marta Farrés per part de diversos policies municipals, el portaveu ha matisat: “Entenem les mobilitzacions del cos de la policia, perquè hi ha sentències que reclamen retornar els endarreriments. Però en el marc de la Festa Major hem d’escoltar les reivindicacions i també tenir dret a escoltar el discurs de l’alcaldessa”.
Mena ha afegit també que “empatitzem amb la policia municipal” i ha anunciat que mantindran reunions amb el sindicat policial per canalitzar políticament les demandes.
Les paraules de Gerardo Pisarello
En el mateix acte, el diputat Gerardo Pisarello ha volgut posar èmfasi en la situació que es viu a Gaza: “És difícil defensar l’educació aquí quan nens són bombardejats a Gaza”. Segons Pisarello, l’actuació en defensa dels drets humans hauria de ser “una obligació de l’Estat”.
D’altra banda, també ha mostrat la seva valoració negativa sobre l’OPA del BBVA al Banc Sabadell: “No és una bona notícia; contribuirà a una major concentració de poder econòmic i posarà en perill les mitjanes i petites empreses. Va en contra de la gent comuna”.