Les notícies més destacades d'aquest dimecres 3 de setembre a Sabadell

Què ha passat en les últimes hores a Sabadell? Fem un repàs de les notícies més destacades del dia a la ciutat.
La Fiscalia ha demanat que se citi a declarar Santi Laiglesia, investigat en el cas del crim d'Helena Jubany, morta l'any 2001, i que es reobri el procediment a Ana Echaguibel, ja arxivat. A la nota on informa d'aquest nou pas del procés no apareixen els noms de les dues persones, però fonts properes al cas els han confirmat a l'ACN. El ministeri públic ha fet la petició després que les ampliacions dels informes biològics d'ADN que va demanar a la policia científica hagin donat "resultats genètics positius", segons el ministeri públic.
"Provocador, divertit i a reclamar espais". Les pregoneres de la Festa Major de Sabadell 2025, Marta Pontnou i Laura Fa, ja ho tenen tot preparat per al discurs més esperat de l'any a la ciutat. Estan fartes que els preguntin què diran i conviden a tothom a venir a veure el pregó que tindrà "riure i un punt de mala llet".
Sabadell ja està a punt per començar la Festa Major i s'estan duent a terme els darrers preparatius per fer-ho possible. Els carrers de la ciutat que tenen més incidència en el nucli de la celebració es veuran afectats durant els pròxims dies i aniran reobrint a mesura que van acabant les activitats que hi tenen algun contacte directe.
“Sota control”. Tot i les queixes acumulades per retards en cartes i paquets durant l’estiu, el servei de Correus a Sabadell comença a recuperar la normalitat, asseguren fonts sindicals. Les incidències, que havien afectat diversos barris de la ciutat per manca de personal i sobrecàrrega de feina es van agreujar al juliol, però els mateixos treballadors que ho havien denunciat asseguren ara que la plantilla “ja s’ha recuperat al 80%” i que les entregues “estan sota control”.
Com, quan i on puc aconseguir un dels 20.000 mocadors de la Festa Major de Sabadell?
Un dels símbols claus de cada nova celebració de la Festa Major de Sabadell són els mocadors amb l'escut de la ciutat, reclam pel públic i element indistingible durant aquests dies tan especials. Des del 2017 es reparteixen, però no va ser fins a l'any passat quan el nombre d'unitats va canviar de 3.000 a 20.000. En la pròxima edició es mantindrà el número, se'n repartiran gratuïtament entre l'Oficina de Turisme (Casa Duran) i els centres cívics. Avui és el primer dia que es poden anar a recollir. On, a quines hores i què s'ha de fer? T'ho expliquem!