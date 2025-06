Liciten la gestió dels bars de dos centres cívics

Els centres cívics de la Creu Alta i el de Gràcia podrien recuperar els seus bars en els pròxims mesos. La Junta de Govern Local va aprovar el passat dilluns licitar la concessió del servei de bar per als dos equipaments, en lots independents. D’una banda, la licitació del bar de la Creu Alta, El Velòdrom, té un cànon anual de sortida de 2.924,06 euros, mentre que en el cas d'El Teler, a Gràcia, és de 1.484,09 euros, en ambdós casos IVA inclòs. Segons les candidatures presentades i si se n’acaba adjudicant alguna, els dos espais podrien reobrir després de quedar buits fa uns anys.

Paral·lelament, aquest dijous 19 de juny acaba el període de licitació de la gestió del quiosc -bar del nou parc de les Aigües, a Can Llong. L’espai verd va quedar inaugurat el passat 27 d’abril, però no ho va poder fer amb aquest bar, que si hi ha adjudicació podrà obrir pròximament.

Diferent és la situació del bar que havia tingut la biblioteca Vapor Badia. Es deia Clau de Fa i va tancar el juliol de 2021. Des d’aleshores, l’espai que ocupava a l’ala oest de la biblioteca ha quedat buit i en desús. Des del Govern, en diferents ocasions s’ha reiterat que s’estudia quin ús donar a aquest espai, que segurament servirà per a ampliar els serveis de la biblioteca i no reobrirà com a bar per la forta competència que ja hi ha al carrer de les Tres Creus. Tanmateix, la biblioteca continua tancada per obres des del desembre.