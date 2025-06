Farrés fa balanç al Cercle d'Entitats: "Anem en una bona direcció"

L'organització ha celebrat un acte per fer seguiment dels compromisos adquirits per l'alcaldessa durant la campanya electoral del 2023

El SBD Cercle d'Entitats va oferir una roda de premsa el passat 4 de juny per comunicar la trobada amb l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, pel 12 de juny a les 18 h. A la trobada, es va informar de la Jornada de Balanç de l'equador de mandat (2023-2027) dels compromisos adquirits per Farrés amb SBD Cercle d'Entitats. La sessió d'aquest dijous ha servit per fer seguiment dels punts que l'alcaldessa va prometre durant la darrera campanya electoral en relació amb les nou preguntes formulades pel Cercle sobre diversos temes de la ciutat.

Farrés ha iniciat l'acte exposant totes les millores que s'estan duent a terme actualment de manera activa des de l'Ajuntament de Sabadell, en relació amb el pla de museus, i ha assegurat que és una iniciativa que dona resposta a diversos punts de la ciutat que ho necessiten, com la plaça del Gas, i ho ha resumit assegurant que "és un projecte interessant, necessari i que va en una bona direcció". En la mateixa línia d'aquesta continuïtat positiva, ha mostrat la proximitat del govern actual amb els espais relacionats amb la salut i l'esport i a anar transformant diversos indrets en espais esportius, així com ho estan fent amb la rehabilitació del sostre de Cal Balsach o el projecte, que deixa pel següent mandat, de renovar el pavelló de Sant Oleguer.

Marta Farrés, durant l'acte

David Chao

A part, també s'ha mostrat molt clara amb dos dels nou grans blocs que s'han tractat durant l'acte: les relacions entre les entitats i l'Ajuntament, i en l'acció social. Respecte al primer bloc, ha detallat la voluntat política d'ampliar el pressupost destinat a les subvencions de l'any que ve, tot i que creu que els tràmits podrien ser molt més senzills i que "les condicions no acompanyen": "Abans pensava que, a l'Ajuntament, el problema era tenir diners o no tenir-los. Ara veig que és gestionar-los". A més, confirma que hi ha un reconeixement de la ciutat a les entitats, tot i que algunes en denuncien una manca, i s'ha mostrat molt pròxima a anar de bracet amb les diverses organitzacions i "facilitar-los els tràmits". Pel que fa al segon bloc, ha estat breu i ha posat el focus en dos punts: la creació de llocs de treball i el civisme. "Volem fomentar l'ocupació i que la gent pugui viure tranquil·lament. Per viure en societat cal treballar col·lectivament".

Propostes d'habitatge

L'alcaldessa ha assegurat que, des del govern de la Generalitat de Salvador Illa, se senten molt més acompanyats en molts sentits i, sobretot, en el de l'habitatge. "Abans no podíem invertir en habitatge perquè no teníem els recursos per fer-ho. Ara, amb el nou pla que promou Illa, sembla que serà molt més senzill i ja hem rebut una injecció de 23 milions d'euros", ha exposat. El balanç respecte a l'any anterior és molt positiu i ha estat clara amb quina direcció han d'agafar en aquest sentit: "És necessari que augmenti l'habitatge privat i la gran part d'aquesta injecció hi anirà destinada".

Habitatges de Vimusa al carrer de Francesc Layret

David Chao

D'altra banda, ha expressat la proximitat del Govern amb la conversió dels locals en habitatges, amb garantir la protecció oficial "per davant de tot", construir l'habitatge públic en diferents barris i evitar-ne la concentració i, finalment, amb la necessitat de reservar places dels nous habitatges públics per a col·lectius vulnerables.

"Soc moderadament optimista"

El darrer gran tema que s'ha tractat és el del patrimoni de la ciutat i Farrés s'ha mostrat optimista, tot i que no ha detallat en excés cap dels punts pels quals se li ha preguntat en aquest bloc. Respecte als usos del Ripoll, ha aclarit que "no es va canviar res, sinó que, simplement, es va deixar clar què s'hi pot fer i què no"; i, en relació amb l'activitat econòmica que arribi nova, ha deixat clar quin model de ciutat els agrada més: "Preferim l'activitat industrial i intentem potenciar-la, però això no vol dir que puguem limitar un tipus d'activitat que no ens agradi, que ens ha passat, i vulgui comprar un espai privat.", apunta.

"No podem avançar gaire més, però estem treballant en la renovació de l'edifici de Correus", ha indicat. A més, així com als usos que li puguin donar a la Torre d'en Feu "no els tenen clars", es mostra "moderadament optimista" amb el projecte de l'Artèxtil i confia en la línia que segueix la UAB. Per concloure el bloc, finalment, ha exposat què tenen previst fer amb l'edifici de la Caserna, tot i que ha admès que, ara mateix, es troben en una posició de "debilitat", però continuaran lluitant per l'espai i perquè hi puguin arribar les consultes externes del Parc Taulí.