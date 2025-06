Els projectes de la Caserna i l'Artèxtil de Sabadell es fan pregar

Malgrat el consens entre Ajuntament i Taulí, els projectes de l’Escola d’Infermeria i les consultes externes encara arrosseguen temes per desencallar

El futur del Parc Taulí i del projecte universitari i sanitari de Sabadell passa per dues localitzacions clau: l’Artèxtil i la Caserna. Totes dues formen part de l’anomenat Eix Salut, que busca integrar assistència, docència i recerca. Un dels equipaments ha d’acollir l’Escola d’Infermeria i l’altre, les consultes externes del Parc Taulí. “És una oportunitat brutal”, resumia Gemma Craywinckel, directora general del Parc Taulí, en una entrevista al DS. Segons explicava, les consultes a la Caserna alliberarien uns 4.000 usuaris diaris del circuit diari de l’hospital. “No es barrejarien amb pacients que venen a fer-se una cirurgia o una exploració complexa”, advertia.

I, per altra banda, l’Escola d’Infermeria descongestionaria els espais de la Unitat Docent, que per al curs que ve hauran d’acollir el màxim històric d’estudiants –ja que el grau d’infermeria quedarà 100% desplegat–. Sobre l’Artèxtil, “des de l’Ajuntament vam aportar l’edifici, que hem cedit a la UAB, i quatre milions d’euros i hem demanat també la implicació de la Conselleria”, apunta l’alcaldessa Marta Farrés. De fet, la setmana passada va reunir-se amb la consellera d’Universitats, Núria Montserrat, per abordar-ho i demanar finançament. “Són molts diners i tots els projectes que volen molts diners i que han de venir des de diferents institucions tenen els seus tempos”, recordava la directora general del Taulí, que confia en la viabilitat i els terminis del projecte.

La qüestió de la Caserna, en canvi, no avança. “Hem fet totes les gestions possibles i estem en converses amb el Ministeri i amb la Generalitat”, detalla Farrés. El cas en troba en mans del Tribunal Suprem, que encara ha de determinar si es pot fer la cessió gratuïta d’aquest equipament al municipi. “Nosaltres tindrem molta feina el dia que ens diguin ‘aquí ho teniu’; però encara no estem aquí”, reblava Craywinckel. L’hospital, que es troba en un procés de reordenació i les consultes externes resoldrien alguns dels problemes de saturació hospitalària que pateix el Taulí.