Sabadell tornarà a tenir pista de gel autèntic per Nadal

A poc a poc es van coneixent més detalls sobre com serà la celebració de Nadal a Sabadell. L'encesa de llums, que donarà el tret de sortida a la campanya, serà el divendres, 28 de febrer, amb una triple encesa que tornarà a comptar amb el Llaminer com a mestre de cerimònies. Ara, però, també s'ha confirmat que Sabadell tindrà per segon any consecutiu pista de gel. La Fundació 1859 Caixa Sabadell impulsa de nou una de les activitats més emblemàtiques amb la instal·lació de la pista als Jardinets de l’Espai Cultura. Després de la passada edició, l’experiència s’ha millorat amb una pista de gel autèntic, segons expliquen els organitzadors. Un aspecte que, defensen, manté el compromís ambiental de la Fundació i reforça la seva voluntat de fer del Nadal un moment per gaudir en família i alhora respectar l’entorn. La Fundació, amb la novetat de la pista de gel autèntic, espera superar els 15.000 visitants que l’any passat van passar per aquesta activitat.
Una experiència familiar al cor de Sabadell
Des del 28 de novembre fins al 7 de gener, petits i grans podran patinar en un dels espais més icònics de la ciutat. La pista, situada a la placeta central dels Jardinets, convida a gaudir de l’esperit nadalenc en un entorn únic, combinant diversió, tradició i sostenibilitat. L’activitat està pensada per a tots els públics i vol oferir una proposta d’oci saludable, accessible i oberta a tothom. Les escoles també podran participar-hi amb sessions matinals dirigides, per tal de fomentar l’esport i la convivència entre els més joves.
Tot i ser una pista de gel autèntic, la iniciativa manté un fort compromís amb la sostenibilitat. L’aigua utilitzada, facilitada per Aigües Sabadell, és regenerada i reutilitzable, i un cop finalitzada l’activitat, es recollirà per al reg del mateix jardí, tancant així el cicle sense generar cap impacte negatiu sobre l’entorn. Amb aquesta proposta, la Fundació 1859 Caixa Sabadell vol posar en valor el patrimoni històric i natural dels Jardinets, alhora que contribueix a dinamitzar el centre de Sabadell durant les festes nadalenques. Alhora, aquesta activitat s’emmarca en la voluntat de la Fundació de fer del Nadal una experiència compartida i accessible, consolidant els Jardinets com un espai obert a la ciutadania, ple de vida, cultura i activitats.
Entrades i funcionament
Les sessions tindran una durada de 25 minuts i un aforament limitat per garantir una experiència segura i agradable. L’horari d'obertura i tancament variarà en funció dels dies festius i les vacances escolars. Les entrades es podran comprar a la pista. L’ús de guants serà obligatori i es podrà llogar casc per als infants.
L’activitat “Nadal sobre gel als Jardinets” està organitzada per la Fundació 1859 Caixa Sabadell. A més, la proposta rep el suport de l’Ajuntament de Sabadell i el patrocini principal de BBVA i Toyota - Ippon Motor Vallès. També compta amb el patrocini dels supermercats Bonpreu Esclat, i amb la col·laboració del portal de comunicació per a famílies Petit Sabadell, el gestor immobiliari Igloo Exes Centre i l’acadèmia d’idiomes Idiomes Sabadell. L’aigua regenerada és aportació d’Aigües Sabadell.