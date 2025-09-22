La Fundació Xalest traslladarà el centre ocupacional a Can Gambús

Can Gambús tindrà un nou equipament social en els pròxims anys. Serà el Centre de Teràpia Ocupacional de la Fundació Xalest, que tindrà un edifici nou pràcticament a l'altra banda de la carretera de Terrassa on és ara, al carrer de Turina. La construcció es farà en un solar municipal i té un pressupost d'uns quatre milions d'euros. Les noves instal·lacions estaran situades al carrer d'Hongria, 14-16, i completaran l'illa que conformen l'escola Cifuentes i el nou pavelló de l'Oest.
Xalest preveu incrementar al voltant d'un 70% les places de què disposa el centre actualment per a persones amb discapacitat intel·lectual, "passant de 70 a 120 o 130", explica la presidenta de la Fundació Xalest, Francesca Fernández. "Ens permetrà oferir classes més especialitzades i a la llarga anar donant resposta a les necessitats dels usuaris, amb especial atenció en els casos amb autisme", afegeix la presidenta.
Fernàndez reivindica aquest pas endavant perquè "tenim l'obsessió que Sabadell tingui serveis de qualitat" i d'aquesta manera, podran garantir-ho en un futur i alhora, alliberar espai per a l'escola. El nou edifici, treballat amb el despatx sabadellenc Next Arquitectura, "serà molt bonic i innovador, en un lloc privilegiat, al costat del poliesportiu i de l'escola".
L'espai, en un entorn molt proper al parc de Can Gambús i amb bona connexió transport públic i privat, són altres valors afegits. Des del despatx d'arquitectura detallen que, amb l'edifici, en planta baixa, "en tot moment es busca la relació i la continuïtat de l’edifici i de cada un dels espais. És per això que es genera una espina central de circulació que s’expandeix en determinats punts adaptant-se a la topografia i la particularitat del terreny". La il·luminació i la ventilació natural, així com el contacte amb la vegetació, també estan pensats per contribuir al benestar dels usuaris. A l'interior hi haurà una vintena d'aules de diferents dimensions i pensades per a més d'un tipus d'activitat, com les d'informàtica, rehabilitació o multifuncionals. Hi haurà patis entre aules, una pista poliesportiva, despatxos, menjador, vestuaris i altres espais zones que completaran l'edifici.
La Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Sabadell ha aprovat aquest dilluns la cessió del terreny a Xalest perquè pugui dur a terme el projecte, que ja està tancat. És una cessió gratuïta (perquè és una entitat sense ànim de lucre ) durant 50 anys. Francisca Fernández subratlla que "ara hem d'aconseguir els fons, uns quatre milions d'euros", que s'espera que surtin de la pròpia fundació i la participació de les famílies, administració i altres entitats o organitzacions. Més endavant, la voluntat de la Fundació Xalest serà ampliar les places de l'escola amb l'espai que deixarà lliure el centre ocupacional, que acull persones des que acaben els estudis i durant tota l'etapa laboral.
Segons Fernández, "hem de començar a gestionar l'ampliació de l'escola" perquè falta espai pels 170 alumnes de secundària i formació professional que hi assisteixen, ja que part dels cursos es duen a terme en tres mòduls instal·lats al pati.
Un altre exemple recent
El format de la cessió és el mateix que s'ha utilitzat perquè una altra entitat del tercer sector sabadellenc, Cipo, construeixi la seva nova llar-residència i centre de dia també a Can Gambús, en aquest cas a la confluència del passeig del Regne Unit i la ronda de Jean Monnet. La inversió inicial de la construcció, pressupostada en uns 4,5 milions d'euros, l'assumirà la fundació sabadellenca Barnola - Vallribera.