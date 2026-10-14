El restaurant Remena obre a Sabadell a l'antic 9 de la Borriana: "Aquí hi ha molt xup-xup"

Una recepta amb els ingredients del Rauxa i el xup-xup de l’antic 9 de la Borriana. El Remena ha obert les portes al centre de Sabadell amb la voluntat de conservar el gust d’un restaurant que durant vint anys ha format part de la vida gastronòmica de la ciutat, el 9 de la Borriana, però afegint-hi una nova manera d’entendre la cuina. Al darrere hi ha els germans Aleix i Sergi Jorba, que han recollit el testimoni de Paco i Núria, ara jubilats, per donar continuïtat al projecte sense renunciar a una identitat pròpia.
"Feia temps que teníem al cap créixer, però volíem fer-ho d'una manera molt orgànica, amb projectes molt concrets", explica Aleix Jorba. L'oportunitat va arribar quan en Paco Querol i Núria Pérez, al capdavant del 9 de la Borriana durant més de vint anys, van decidir jubilar-se. Els germans Jorba van veure en aquell petit restaurant, a tocar del Rauxa, l'espai ideal per ampliar el projecte sense replicar la fórmula que ja tenien. "No volíem fer un Rauxa 2, sinó oferir una cuina diferent, amb un ritme més tranquil i on poguéssim estar més a sobre de tot", sosté. Com el Rauxa, el Remena serà capitanejat pel xef Aleix Jorba i Isaac Catalán.
La idea no era esborrar el passat, sinó donar-li una nova vida. Per això, el Remena manté alguns dels plats que havien fet popular el 9 de la Borriana, com els peus de porc i el sashimi, en una picada d'ullet als clients que durant anys han passat per les seves taules. "Hem volgut fer aquest homenatge a molta gent que continua venint per menjar aquests plats", explica Jorba. La proposta, alhora, incorpora una mirada pròpia: una cuina catalana moderna, amb més elaboració, més temps de cassola i una atenció especial als detalls, des de la vaixella i la coberteria fins al servei i l'interiorisme. Mentre que el Rauxa té un volum de feina més elevat, especialment els caps de setmana, el Remena neix per ser un espai més reposat. "Aquí hi ha molt més xup-xup, molta més cassola, molta més cuina", resumeix. Un servei i una carta que no dupliqui l'oferta del local germà.
L'estrena, però, s'ha fet esperar més del que tenien previst. El que havia de ser una reforma de dos o tres mesos es va acabar allargant gairebé nou mesos, uns tràmits van encallar la posada en marxa de la maquinària, malgrat que el restaurant ja feia mesos que estava enllestit. L'espera, això sí, els va permetre preparar l'equip i tenir-ho tot a punt per al moment d'obrir. De moment, el restaurant ha estat rebut amb entusiasme. Tots els serveis que han ofert des de l'obertura han fet ple, una acollida que Jorba atribueix tant als clients habituals del Rauxa com als que ja coneixien el restaurant de Paco i Núria. "La rebuda ha estat molt maca i estem molt agraïts a la ciutat", assegura. Els quatre professionals que vestiran el Remena —dos a la cuina i dos a la sala— han passat abans pel Rauxa, un fet que ha facilitat la preparació i l'arrencada.
L'obertura del Remena s'emmarca, de fet, en un moment en què la restauració guanya presència al centre de Sabadell. A menys de cent metres, la creperia bretona Vedette va obrir al maig en un edifici protegit del carrer del Pedregar; l'antic local de la històrica floristeria Carlota Segalà es prepara per convertir-se en la vermuteria gastronòmica Bdgust, i una coneguda marca de sushi ocuparà l'espai de l'antic Figuerola. Una tendència que també reflecteixen les dades de l'Observatori dels Centres Urbans: tot i que les botigues encara representen el 47% dels locals del Centre, els bars, restaurants i cafeteries ja en concentren el 21%, i l'hostaleria guanya terreny al comerç des del 2020.