Pluja intensa i inici del canvi de temperatures a partir de diumenge a Sabadell

Canvi sobtat de temperatura a partir d'aquest cap de setmana a Sabadell. Després d'un estiu molt incert i variat, en el qual hem tingut dies de calor extrema o, per contra, de calamarsa, sembla que la meteorologia a la ciutat farà el tomb a partir d'aquest cap de setmana. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) aquest divendres, s'espera que el dia sigui assolellat, amb una temperatura estable i agradable, i amb un cel impecable durant tot el dia.
La situació, però, començarà a canviar a partir de demà amb l'arribada dels núvols durant tot el dia. Tot i que no s'esperen precipitacions de cara a demà, hi haurà una subtil davallada dels termòmetres (mínimes de 19 ºC i màximes de 26 ºC), tot i que gairebé no es notarà. Es preveu l'aparició del sol durant les hores del migdia, tot i que tan sols en forma de clariana.
De cara a diumenge, si bé les temperatures es mantindran respecte al dia anterior, s'esperen ruixats intensos durant la tarda i la nit. Segons el Meteocat, es preveu una precipitació acumulada de més de 45 mm des de les 14 h fins a les 23 h d'aquest diumenge i es calcula que s'allargaran els ruixats fins dimarts, com a mínim. Respecte a les temperatures, les pluges de diumenge marcaran un punt d'inflexió i a partir de la setmana que ve es preveuen mínimes de 13 ºC i màximes de 23 ºC, encara que la probabilitat de pluja caurà dràsticament el dimecres.