Com actuar en cas de tenir paparres enganxades al cos?

Sabadell té un problema amb les plagues des de fa un temps. Milers de veïns es queixen de tenir paneroles a casa i ratolins al balcó o a dins del seu negoci, per exemple, i cada vegada hi ha més crispació a la ciutat, en aquest sentit. L'Ajuntament de Sabadell ja fa uns mesos que emet una campanya de prevenció de plagues per reduir al màxim la probabilitat de trobar-ne a casa o a la feina i està treballant-hi per erradicar el problema. Aquesta vegada, per fer front a les paparres.
Com i on identificar-les?
Les paparres són animals que acostumen a tenir aparèixer, sobretot, en mesos de calor. Cada vegada hi seran durant més temps, ja que els estius s'estan allargant, i cal saber què fer en cas de trobar-ne o tenir-ne. S'alimenten de sang i, per aconseguir-ho, acostumen a quedar-se enganxades als animals o a les persones per extreure-la. El problema, però, és que les picades no acostumen a ser doloroses i per aquest motiu la gent no nota que té paparres enganxades al cos. Tot i que no facin mal, cal tenir present que les picades no són perilloses, però poden transmetre malalties infeccioses a les persones o animals on "viuen".
Com actuar en cas de trobar-ne?
És important tenir clar que són animals tan petits que es poden trobar per llocs molt diversos. No obstant això, hi ha zones que és molt més probable que n'hi hagi, com a les zones amb vegetació espessa. En cas d'anar-hi, cal fer servir repel·lent i revisar assíduament diverses parts del cos per assegurar-se que no n'hi ha. Si se'n trobés alguna, cal treure-la com més aviat millor per un professional sanitari, preferentment, en cas que es pugui assistir a un centre. Sobretot, però, en cap cas s'ha d'aplicar cap remei tradicional com alcohol o oli sense que un metge ho indiqui! Si al cap d'uns dies de la picada apareixen símptomes de trobar-se malament, cal assistir a un centre sanitari.
A part, si passa a la via pública, es pot contactar amb l'Ajuntament mitjançant el seu correu electrònic; de manera presencial, a les oficines de Sabadell Atenció Ciutadana (carrer de la Indústria, 10), o trucant al 010 - 93 745 31 10, que és el telèfon habilitat per prevenir les plagues. De totes maneres, des del consistori remarquen molt que tan sols podran intervenir en espais públics, com carrers, places o espais municipals, i deixen en mans dels propietaris la prevenció i el control de plagues en espais privats.