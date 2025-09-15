Primer dia de la zona de baixes emissions: "Està bé perquè hi hagi menys contaminació"

La zona de baixes emissions (ZBE) de Sabadell ja funciona, tot i que en període de proves. Els conductors no hauran notat cap canvi, si bé des d'aquest 15 de setembre estan més obersvats per la vintena de punts de control del trànsit a l’àrea de la ZBE, que és al barri del Centre. Formen part de la zona tots els carrers que hi ha en l’àmbit de la plaça de Catalunya, ronda de Zamenhof, carrer de Vilarrúbias, carrers de Brujas, de l’Estació, del Marquès de Comillas i de Latorre, carretera N-150 (entre el carrer de Latorre i la ronda de Ponent) i la ronda de Ponent.
Fonts municipals han detallat aquest dilluns que “la ZBE s’ha posat en marxa sense que s’hagi registrat cap incidència”. Tenir activada la ZBE vol dir que de dilluns a divendres laborables de 7 a 20 h només podran circular per l’àrea restringida els vehicles que disposin d’una etiqueta ambiental de la DGT. Del 15 de setembre al 30 de novembre l’Ajuntament de Sabadell ha donat un període d’adaptació, però a partir del dia 1 de desembre sancionarà qui entri a la zona sense etiqueta ni una de les múltiples exempcions que ha aprovat el Govern. La sanció és de fins a 200 euros. Segons dades municipals, el 21% dels vehicles de Sabadell no tenen etiqueta ambiental, de manera que es van matricular abans de l’1 de gener de 2001 en el cas dels gasolina –fa prop de 26 anys– i de l’1 de gener de 2006 si parlem d’un dièsel.
Entre usuaris habituals del cotxe, Montserrat Vila assenyala que la ZBE “està bé perquè hi hagi menys contaminació i en un moment o altre s’havia d’iniciar”. Segons ella, haver d’acceptar mesures com aquesta “sempre és incòmode pels que no tenim un cotxe d’última generació, però és una tendència que s’ha d’anar tirant endavant igual que el seu dia es va prohibir fumar en interiors”.
També valora positivament aquesta mesura Rosana Ferreira, que explica que “em sembla bé per reduir la contaminació perquè a la zona del centre hi ha molta circulació”. El seu vehicle té dispositiu ambiental i, per tant, esquiva les restriccions, però afegeix que “no m’importaria deixar el cotxe i annar caminant, si no”.
Una altra conductora, Eulàlia Bonet, explica que desconeixia l’entrada en vigor de la zona de baixes emissions, però opina que “un dia o altre havia de ser”, perquè “s’ha de fer tot el que es pugui per evitar la contaminació amb tanta concentració de cotxes com hi ha”. En el seu cas no l’afecta perquè té un cotxe híbrid.