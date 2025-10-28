La reforma de Mossèn Geis costarà un 49% més

Les obres de reforma de la cèntrica plaça de Mossèn Geis costaran un 49,2% més del previst inicialment. El Govern municipal va aprovar a la Junta de Govern Local d’ahir dilluns la modificació del contracte d’obres que permetrà reprendre els treballs, que fa diversos mesos que estan aturats o a mig gas sobre el terreny ja que el projecte s’ha hagut de refer als despatxos. L’Ajuntament subratlla que “les obres podran continuar un cop resoltes les incidències per filtracions d’aigua” que s’havien detectat a l’aparcament que hi ha just a sota i propietat de l’empresa municipal d’habitatge, Vimusa.
El nou projecte (o el projecte modificat) compta amb un pressupost de 154.610 euros que se sumen als 313.995 euros previstos inicialment, per la qual cosa el consistori preveu destinar finalment uns 468.600 euros a la reforma d’aquesta plaça, un 49,24% més del que s’havia pressupostat al començament. De totes formes, el 2021 ja s’havia pressupostat en uns 481.000 euros. El consistori assegura que ara es reprendran els treballs i els canvis introduïts en el projecte permetran impermeabilitzar tota la plaça, no només una part, “la qual cosa no estava prevista en el projecte inicial”. Aquesta inversió addicional també servirà per reparar les afectacions provocades per les filtracions, així com millorar el sistema de sanejament de la plaça “amb nous embornals i connexions per tal que l’aigua de la pluja pugui evacuar-se correctament”. Dos aspectes, tant les filtracions com la situació dels embornals acabats de construir, denunciades per veïns de la zona i l’associació de veïns Centre-Mercat.
La setmana passada, el tinent d’alcaldessa Lluís Matas va assegurar que les obres es reprendrien aviat. Aquest projecte, de Junts des de finals de 2021, s’espera que vegi la llum finalment el entre final de 2025 i principi de 2026 després de superar diversos entrebancs tècnics com aquest i administratius en l’adjudicació.